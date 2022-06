ગુરુવારે સવારે સાઉથ મુંબઈ, બાંદ્રા, દાદર અને ઉપનગરો સહિત શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડ્યો હતો.

તસવીર: PTI

મુંબઈ: ગુરુવારે સવારે સાઉથ મુંબઈ, બાંદ્રા, દાદર અને ઉપનગરો સહિત શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડ્યો હતો. 11મી જૂને ચોમાસાની શરૂઆત થયા બાદ અને ત્રણ દિવસ સુધી થોડોક મધ્યમ વરસાદ પડયા બાદ હાલમાં વરસાદમાં થોડો ઘટાડો થયો છે.

છેલ્લા ત્રણ દિવસથી મુંબઈમાં વરસાદ ઓછો છે અને 17 જૂન સુધી આ સ્થિતિ રહેશે, જેમાં વરસાદ હળવો અને હળવો રહેશે.

18 જૂનની આસપાસ વરસાદમાં થોડો વધારો થશે અને 19 જૂનની આસપાસ અને ત્યારપછી તે ખૂબ જ તીવ્ર બનશે.

20 જૂનથી મુંબઈમાં સામાન્ય વરસાદ શરૂ થવાની સંભાવના છે. આના પરિણામે અમુક માત્રામાં પાણીનો ભરાવો અને લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.આ વરસાદ બંગાળની ખાડી પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના ઉદભવને કારણે થશે.

Not much #MumbaiRains last couple of days but good news is westerlies depth starting to take shape. Monsoon will make onset over Mumbai as a weak current within next 48 hours. Next 3/4 days overall Light to moderate showers. From next week should be typical monsoon heavy rains.