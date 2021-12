પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યપ્રધાન મમતા બેનર્જી મુંબઈના પ્રવાસ પર છે.

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યપ્રધાન મમતા (Mamata Banerjee)બેનર્જી મુંબઈના પ્રવાસ પર છે. આ દરમિયાન મુંબઈના ભાજપ નેતાએ મુખ્યમંત્રી મમતા દીદી વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર મુંબઈના ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાએ પોલીસને ફરિયાદ કરી આક્ષેપ કર્યો છે કે સીએમ મમતા બેનર્જીએ બેસીને રાષ્ટ્રગાન ગાયુ છે અને તેનુ અપમાન કર્યુ છે. આ ઉપરાંત ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે રાષ્ટ્રગાનને થોડું ગાયા બાદ સીએમ અચાનક અટકી ગયા હતાં.

આ પહેલા પશ્ચિમ બંગાળની મુખ્યપ્રધાન મમતા બેનર્જીએ બુધવારે એનસીપી પ્રમુખ શરદ પવાર સાથે મુલાકાત કરી હતી અને કોંગ્રેસ નેતૃત્વ પર નિશાન સાધતાં ભાજપ વિરુદ્ધ એકસાથે મળીને લડવાની વાત કરી હતી. આ ઉપરાંત તેમણે એક ટિપ્પણી કરી હતીકે ` હવે સંપ્રગ જેવું કંઈ જ નથી` અને વધારે સમય સુધી વિદેશમાં રહી કોઈ કંઈ પણ હાંસિલ કરી શકતુ નથી. તો બીજી બાજુ શરદ પવારે કહ્યું કે વર્તમાનમાં નેતૃત્વ કોઈ મુદ્દો નથી અને બીજેપી વિરુદ્ધ લડાઈમાં સમાન વિચાર ધરાવતી તમામ પાર્ટીનું સ્વાગત છે.

