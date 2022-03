અદલિયા શહેરમાં આ ઘટનાની સાક્ષી કહેવાતી મહિલા મરિયમ નાઝીએ સોશિયલ મીડિયા પર અનેક ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું છે કે રેસ્ટૉરન્ટનો મેનેજર ભારતીય નહીં પણ એક બ્રિટિશ નાગરિક હતો અને તેનું નામ લૉયડ હતું.

ખાડી દેશ બહરીનમાં એક ભારતીય રેસ્ટૉરન્ટ (Lantern Restaurant Bahrain)માં હિજાબ પહેરેલી મહિલાને અંદર ન જવા દેવાના કેમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કરવામાં આવી રહ્યો હતો કે બહરીનમાં એક હિંદુ મેનેજરે હિજાબ પહેરેલી મુસ્લિમ મહિલાને અંદર જતા અટકાવી પણ હવે આમાં બીજી હકિકત સામે આવી છે. અદલિયા શહેરમાં આ ઘટનાની સાક્ષી કહેવાતી મહિલા મરિયમ નાઝીએ સોશિયલ મીડિયા પર અનેક ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું છે કે રેસ્ટૉરન્ટનો મેનેજર ભારતીય નહીં પણ એક બ્રિટિશ નાગરિક હતો અને તેનું નામ લૉયડ હતું.

મહિલા મરિયમ નાઝીએ ઘણીવાર પાકિસ્તાનના સમર્થનમાં દુષ્પ્રચાર કરનારા અસોક સ્વૈનના મેનેજરને હિંદુ જણાવતા ટ્વીટ પર આકરા જવાબ આપતા કહ્યું કે, "મેનેજર એક બ્રિટિશ છે જેનું નામ લૉયડ છે અને હું જણાવવા માગું છું કે હું એક મુસ્લિમ છું અને નસ્લવાદ પસંદ નથી કરતી કારણકે અલ્લાહની જમીન ઘણી મોટી છે. આ આપણને બધાને સમાવે છે. હું આશા કરું છું કે આપણે શાંતિથી જીવીએ. કૃપા કરી આ બંધ કરવું જોઈે, મેં તમને જણાવ્યું કે તે એક બ્રિટિશ છે. હું કોઈ વ્યક્તિને ઓળખી શકું છું કે તે બ્રિટિશ છે કે નહીં."

`રેસ્ટૉરન્ટના ભારતીય માલિકે માગી આ ઘટના માટે માફી`

મહિલા મરિયમ નાઝીએ એક વીડિયો જાહેર કરીને કહ્યું કે મારો વિશ્વાસ કરો હું ભારતીય વ્યક્તિને ઓળખી શકું છું. મેં આ રેસ્ટૉરન્ટના ભારતીય માલિક સાથે વાત કરી અને તેમણે આ ઘટના માટે માફી માગી. અમે અહીં આ મામલો ખતમ કરી દીધો છે. મહિલાએ જણાવ્યું કે મેં હિજાબ પહેર્યું નહોતું પણ મારી મિત્રએ હિજાબ પહેર્યું હતું. આથી હું આ વીડિયો બનાવી રહી છું. આ હકિકત છે.

