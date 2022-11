18 નવેમ્બરની સવારથી જ ટ્વિટરના બંધ થવાના સમાચાર છે જેના પછીથી યૂઝર્સ આ પ્રકારના હેશટૅગ સાથે ટ્વીટ કરી રહ્યા છે, જો કે એલન મસ્કે અત્યાર સુધી આ સંબંધે કોઈપણ ટ્વીટ કર્યું નથી.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

એલન મસ્ક (Elon Musk) જ્યારથી ટ્વિટરના (Boss of Twitter) માલિક બન્યા છે ત્યારથી જ ઉથલ-પાથલ જળવાયેલી છે. ગુરુવારે થયેલી (Thursday Meeting) મીટિંગમાં એલન મસ્ક બોલતા રહ્યા અને કર્મચારી મીટિંગ છોડીને ઘરે ચાલ્યા ગયા. આ દરમિયાન ટ્વિટરના બંધ (Twitter) થવાના સમાચાર છે. ટ્વિટર યૂઝર્સ ટ્વિટર પર જ #RIPTwitter અને #GoodByeTwitter સાથે ટ્વીટ કરી રહ્યા છે આ બન્ને હેશટૅગ સાથે અત્યાર સુધી અનેક હજાર ટ્વીટ કરવામાં આવ્યા છે. હકિકતે 18 નવેમ્બરની સવારથી જ ટ્વિટરના બંધ થવાના સમાચાર છે જેના પછીથી યૂઝર્સ આ પ્રકારના હેશટૅગ સાથે ટ્વીટ કરી રહ્યા છે, જો કે એલન મસ્કે અત્યાર સુધી આ સંબંધે કોઈપણ ટ્વીટ કર્યું નથી.

The #RIPTwitter and #GoodByeTwitter trends were started by the staff members who quit. They are mourning for having to quit the jobs they loved due to the 36 hour ultimatum. They had until just today, Thursday to make their decisions. Keeping reading... ⤵️

આ પણ વાંચો : Twitterમાં છટણી મારી સૌથી મોટી ભૂલ - વિશ્વના સૌથી ધનાઢ્ય Elon Muskની કબૂલાત

Y`all. TONIGHT. DM your favorite mutuals your email/phone whatever you are comfortable with. This site will work until it doesn`t. Download your twitter archive NOW. Assume that this site will be gone sooner than you think. I study collapse in antiquity. It happens fast.