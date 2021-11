આતંકવાદી સંગઠન ઈસ્લામિક સ્ટેટ (Islamic State - IS) સાથે જોડાઇને હવે પસ્તાઇ રહી છે મૂળ બાંગ્લાદેશી (Bangladesh) બ્રિટીશ યુવતી શમીમા બેગમ (Shamima Begum)ને. તેણે ભૂતકાળમાં પણ વિધાન કર્યા છે કે તે આઇએસની પોસ્ટર ગર્લ નથી

પ્રતીકાત્મક તસવીર

આતંકવાદી સંગઠન ઈસ્લામિક સ્ટેટ (Islamic State - IS) સાથે જોડાઇને હવે પસ્તાઇ રહી છે મૂળ બાંગ્લાદેશી (Bangladesh) બ્રિટીશ યુવતી શમીમા બેગમ (Shamima Begum)ને. તેણે ભૂતકાળમાં પણ વિધાન કર્યા છે કે તે આઇએસની પોસ્ટર ગર્લ નથી પણ હવે કાયદાકિય કારણોથી તે બાંગ્લાદેશ પાછી ફરી શકે તેમ નથી. હાલમાં સિરીયાના રેફ્યુજી કેમ્પમાં રહેતી શમીમાએ બ્રિટનની બોરિસ જોનસન સરકારને (Boris Johnson) (U K Government) પોતાને બ્રિટન પાછા ફરવા દેવાની વિનંતી કરી છે. તેણે એમ પણ કહ્યું છે કે બ્રિટનની સરકાર ચાહે તો તેની પર કેસ ચલાવી શકે છે પણ તેને ત્યાં પાછા ફરવાની પરવાનગી આપે. બ્રિટનની સરકારે તેને તેનું બ્રિટીશ નાગરિકત્વ પાછું આપવાની સાફ મનાઇ કરી દીધી છે. શમીમાએ કબુલ્યું છે કે કોઇને પણ જાણ કર્યા વિના સિરિયા ચાલ્યા જવું તેની સૌથી મોટી ભૂલ હતી.

બ્રિટન સરકાર સ્પષ્ટ કરી ચૂકી છે કે શમીમા બ્રિટનમાં પાછી ફરી શકે તેવી કોઇ પણ શક્યતાઓ નથી. તે સતત બ્રિટન સરકાર સમક્ષ વિનંતી કરી રહી છે કે તેને દેશમાં પરત ફરવા મંજૂરી આપવામાં આવે. તે કોઇપણ પ્રકારની સજા પણ ફટકારાય તો સ્વીકારવા તૈયાર છે. શમીમાએ ગયા રવિવારે સ્કાય ન્યૂઝને એક મુલાકાત આપી હતી. આ મુલાકાતમાં જ તેણે અનેક સવાલોના જવાબ આપતાં આપતાં ફરી એકવાર બ્રિટનની સરકારને પોતાનો દેશ પાછા ફરવા દેવા માટે પરવાનગી આપવા અરજ કરી હતી.

"It was just easy for people to take advantage of me, and make me do things that I would not normally do.”



This is what Shamima Begum told @AliBunkallSKY from a prison camp in Syria ?https://t.co/Db8XEDJMim pic.twitter.com/iVSe4msUP3