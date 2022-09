દ્રૌપદી મુર્મુએ શોક પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા

ફાઇલ તસવીર

ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ લંડનના વેસ્ટમિંસ્ટર હોલની મુલાકાત લીધી, જ્યાં રાણી એલિઝાબેથ IIના શરીરને અંતિમ સંસ્કાર માટે રાખવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પોતાની અને ભારતના લોકો વતી મહારાણી એલિઝાબેથ IIના દિવંગત આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આ પહેલા શનિવારે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ બ્રિટનની રાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીયના અંતિમ સંસ્કારમાં સામેલ થવા માટે લંડન જવા રવાના થયા હતા.

દ્રૌપદી મુર્મુના લંડન આગમનની માહિતી તેમના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી આપવામાં આવી હતી. લંડન એરપોર્ટ પરના તેના ફોટા સાથેના એક ટ્વીટમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે રાણી એલિઝાબેથના નિધન પર ભારત વતી શોક વ્યક્ત કરશે અને તેમના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપશે. રાણી એલિઝાબેથ IIના અંતિમ સંસ્કાર 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ વેસ્ટમિંસ્ટર એબી ખાતે રાજ્ય સન્માન સાથે કરવામાં આવશે.

દ્રૌપદી મુર્મુએ શોક પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા

President Droupadi Murmu visited Westminster Hall London where the body of Queen Elizabeth II is lying in state. The President offered tributes to the departed soul on her own behalf and on behalf of the people of India.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/289d5mfi3z