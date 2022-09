મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીય 96 વર્ષના હતા અને 70 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું. ભારતના વડાપ્રધાન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ તેમજ અનેક દેશોના શીર્ષ નેતાઓએ મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીયને યાદ કરતા શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે

વિશ્વના નેતાઓએ મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીયના નિધન પર તેમના જીવન અને સેવાઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. બ્રિટનની સૌથી લાંબા સમય સુધી રાજ કરનારી મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીયનું 70 વર્ષ સુધી શાસન કર્યા બાદ ગુરુવારે સ્કૉટલેન્ડના બાલમોરલ કૈસલમાં નિધન થઈ ગયું છે. મહારાણી એલિઝાબેથ દ્વિતીય 96 વર્ષનાં હતાં.

I had memorable meetings with Her Majesty Queen Elizabeth II during my UK visits in 2015 and 2018. I will never forget her warmth and kindness. During one of the meetings she showed me the handkerchief Mahatma Gandhi gifted her on her wedding. I will always cherish that gesture. pic.twitter.com/3aACbxhLgC