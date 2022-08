250 મિલિયન પ્રકાશ-વર્ષ દૂર આ ક્લસ્ટરમાં ગેસ અને પ્લાઝ્મા દ્વારા પ્રસરી રહેલા વાસ્તવિક ધ્વનિ તરંગોની શોધ કરવામાં આવી છે

નાસાએ તાજેતરમાં જ પર્સિયસ ગેલેક્સી ક્લસ્ટરના કેન્દ્રમાં એક વિશાળ બ્લેક હોલનો અવાજ શોધી કાઢ્યો છે. નાસાએ હવે આ બ્લેક હોલનો અવાજ જાહેર કર્યો છે. 250 મિલિયન પ્રકાશ-વર્ષ દૂર આ ક્લસ્ટરમાં ગેસ અને પ્લાઝ્મા દ્વારા પ્રસરી રહેલા વાસ્તવિક ધ્વનિ તરંગોની શોધ કરવામાં આવી છે.

નાસાએ એક ટ્વિટમાં લખ્યું છે કે, “અવકાશમાં કોઈ અવાજ નથી તેવી ધારણા ખોટી છે, કારણ કે આકાશગંગા ખાલી છે, જે ધ્વનિ તરંગોને મુસાફરી કરવાનો કોઈ રસ્તો આપતી નથી. ગેલેક્સી ક્લસ્ટરમાં એટલો ગેસ છે કે અમે વાસ્તવિક અવાજને પકડી લીધો છે. અહીં એમ્પ્લીફાઇડ અને અન્ય ડેટા સાથે મિશ્રિત બ્લેક હોલનો અવાજ છે.”

