પ્રતીકાત્મક તસવીર

કોઈક કાલ્પનિક ચિત્ર કે ચહેરો ઘણીવાર વાદળમાં દેખાતો હોય છે પણ આ વખતે સૂર્યનો `હસમુખો ચહેરો` (Smiling Sun) જોઈને ધરતીવાસી ચોંકી ઉઠ્યા છે. અમેરિકન સ્પેસ એજન્સી (American Space Agency) નાસાની (NASA) એક સેટેલાઈટે તાજેતરમાં જ `સ્માઈલિંગ સન`ની તસવીર ક્લિક કરી છે જે ખૂબ જ આકર્ષક છે. સૂર્યની તસવીર શૅર કરતા નાસાએ લખ્યું, "આજે નાસાની સોલર ડાયનામિક્સ ઑબ્ઝર્વેટરીએ `સ્માઈલિંગ` સન જોયો." અલ્ટ્રાવૉયલેટ લાઈટમાં જોવામાં આવેલા સૂર્ય પર આ કાળા ડાઘને `કોરોનલ હોલ્સ` કહેવામાં આવે છે. આ એવા વિસ્તાર હોય છે જ્યાંથી ઝડપી સોલર હવાઓ અંતરિક્ષમાં બહાર નીકળે છે.

સૂર્યની આ અદ્ભૂત અને અનોખી તસવીરને જોઈને માત્ર સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સ જ નહીં પણ વૈજ્ઞાનિકો પણ ચોંકી ઊઠ્યા છે. ઇન્ટરનેટ પર કેટલાક લોકોએ પ્રતિક્રિયા આપતા આ તસવીરની તુલના બાળકોના કાર્ટૂન શૉમાં દેખાતા સૂર્ય સાથે પણ કરી છે. નાસાએ આ અજીબ દ્રશ્યની પાછળનું સાયન્સ પણ સમજાવ્યું છે. સાયન્સ ડૉટ કૉમના રિપૉર્ચ પ્રમાણે નાસાના SDOએ પાડેલી તસવીરમાં સૌર હવાઓની વિશાળકાય ધારાઓ પણ દેખાય છે જે પૃથ્વી માટે ઓછી તીવ્રતાવાળો સૌર તોફાન પેદા કરી શકે છે.

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31