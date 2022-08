ઋષિ સુનક અને તેમની પત્ની અક્ષતા મૂર્તિએ જન્માષ્ટમી ઉજવ્યા બાદ બછ બારસ પર ગૌ પૂજા કરી. આનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આની સાથે જ સનાતન ધર્મ તેમજ સંસ્કૃતિની વિશેષતાઓની ચર્ચા થઈ રહી છે.

બ્રિટિશ પીએમ પદની રેસમાં આગ્રણી ઋષિ સુનક અને તેમની પત્ની અક્ષતા મૂર્તિએ જન્માષ્ટમી ઉજવ્યા બાદ બછ બારસ પર ગૌ પૂજા કરી. આનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આની સાથે જ સનાતન ધર્મ તેમજ સંસ્કૃતિની વિશેષતાઓની ચર્ચા થઈ રહી છે.

સુનક દંપતીએ જન્માષ્ટમી પર ભગવાન કૃષ્ણની પૂજાની તસવીરો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શૅર કરવામાં આવ્યા હતા, પણ બે દિવસ પહેલા ઉજવવામાં આવેલ `બછ બારસ` પર ગાયની પૂજાનો વીડિયો તેમના એક સમર્થકે ટ્વિટર પર શૅર કર્યો છે. બછ બારસનો પર્વ 23 ઑગસ્ટના ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આ અવસરે ગાયના વાછરડાની પૂજા કરી માનતા માનવામાં આવે છે. ભારતમાં આ પર્વ મોટાપાયે ઉજવવામાં આવે છે.

બ્રિટનના પૂર્વ નાણાં મંત્રી ઋષિ સુનક, બોરિસ જૉનસનની જગ્યા બ્રિટનના વડાપ્રધાનની રેસમાં સામેલ બે પ્રમુખ સ્પર્ધીઓમાંના એક છે. તેમની સ્પર્ધા બ્રિટટનના વિદેશ મંત્રી લિઝ ટ્રસ સાથે છે, જે તેમની તુલનાએ થોડી ભારે કહેવામાં આવી રહી છે. સત્તારૂઢ કંઝરવેટિવ પાર્ટી 5 સપ્ટેમ્બરના અંતિમ રૂપે નવા નેતાની પસંદગી કરશે, આથી સુનકની પણ કિસ્મતનો નિર્ણય થઈ જશે. જણાવવાનું કે, તેમની પત્ની અક્ષતા મૂર્તિ ભારતની અગ્રણી સૉફ્ટવેર કંપની ઇન્ફૉસિસના સંસ્થાપક નારાયણ મૂર્તિની દીકરી છે.

Rishi Sunak (potential PM of UK) and his wife doing Gau Mata Pooja in the UK. This strongly shows that India has `arrived` on the world stage and we are no longer embarrassed or ashamed to display our rich cultural heritage. Jai Sanatan Dharam. #rishisunak #gaumata #dharma pic.twitter.com/jE8xtrtO68