ડોર્સીએ સોમવારે સાંજે રાજીનામું આપ્યું અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે સર્વસંમતિથી ચીફ ટેકનિકલ ઓફિસર અગ્રવાલને CEO તરીકે નિયુક્ત કર્યા

પરાગ અગ્રવાલ - તસવીર એએફપી

IIT-Bombay ના સ્નાતક પરાગ અગ્રવાલે Twitter ના નવા CEO તરીકે જેક ડોર્સીની જગ્યા લીધી છે. ડોર્સીએ સોમવારે સાંજે રાજીનામું આપ્યું અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે સર્વસંમતિથી ચીફ ટેકનિકલ ઓફિસર અગ્રવાલને CEO તરીકે નિયુક્ત કર્યા. 37 વર્ષીય પરાગ કંપનીમાં ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસરના હોદ્દા પર હતા. તેઓ 10 વર્ષ પહેલાં કંપનીમાં જોડાયા હતા.પરાગ હવે વિશ્વની ટોપ 500 કંપનીના સૌથી યુવા CEO બની ગયા છે. 1984માં જન્મેલા પરાગ અગ્રવાલનો જન્મ મુંબઈમાં થયો હતો. પરાગના અભ્યાસની વાત કરીએ તો પરાગે પ્રાથમિક શિક્ષણ Central School માં મેળવ્યું હતું. તેણે IIT બોમ્બેમાંથી એન્જિનિયરિંગ કર્યા પછી તેમણે કેલિફોર્નિયા, યુએસએમાં સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી (Stanford University)માં કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં પીએચડી કર્યું છે.

તેઓ ઑક્ટોબર 2011માં ટ્વિટરમાં એડવર્ટાઇઝિંગ એન્જિનિયર તરીકે જોડાયા હતા અને ત્યાર બાદ તરત જ કંપનીના `પ્રતિષ્ઠિત સોફ્ટવેર એન્જિનિયર`નું બિરુદ ધારણ કર્યું હતું. ટ્વિટરે 2017માં પરાગ અગ્રવાલને તેના ચીફ ટેક્નોલોજી ઓફિસર તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. જ્યારે તેઓ કંપનીમાં જોડાયા ત્યારે કર્મચારીઓની સંખ્યા 1000 કરતાં ઓછી હતી. ટ્વિટર જોઇન કરતાં પહેલાં પરાગે માઇક્રોસોફ્ટ અને યાહૂમાં ઇન્ટર્નશીપ કરી હતી. ટ્વિટરના CEO તરીકે નિયુક્ત થયા બાદ પરાગ અગ્રવાલે ટ્વિટર પર જેક ડોર્સીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support ? https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1