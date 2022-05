બાળકે પોતે પોસ્ટર પણ બનાવ્યું હતું

તસવીર સૌજન્ય: એએનઆઈ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ક્વાડ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે બે દિવસીય જાપાનની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. સોમવારે ટોક્યોની એક હોટલમાં ભારતીય પ્રવાસીઓ તેમ જ જાપાની નાગરિકોએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. બાળકો નરેન્દ્ર મોદીને મળવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા. નરેન્દ્ર મોદીએ બાળકોને સમય આપ્યો અને તેમની સાથે વાર્તાલાપ પણ કર્યો હતો. આ દરમિયાન એક બાળકે પીએમ સાથે હિન્દીમાં વાત કરી હતી.

તેમનું સ્વાગત કરવા આવેલા લોકોને મળીને નરેન્દ્ર મોદી આગળ વધી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન એક બાળકે હિન્દીમાં પોતાનો પરિચય આપ્યો. જાપાની બાળકના મોઢેથી હિન્દી સાંભળીને નરેન્દ્ર મોદી ખુશ થઈ ગયા હતા. તેમણે બાળકના માથા પર હાથ મૂક્યો. એક હાથમાં સ્વ-નિર્મિત પોસ્ટર અને બીજા હાથમાં આઈ કાર્ડ પકડીને બાળકે હિન્દીમાં કહ્યું કે “મારું નામ મિસગી છે. હું પાંચમા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું. જાપાનમાં આપનું સ્વાગત છે.” આ સાંભળીને નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું “વાહ... વાહ... તમે ક્યાંથી હિન્દી શીખ્યા. તમે હિન્દી સારી રીતે જાણો છો.”

#WATCH | "Waah! Where did you learn Hindi from?... You know it pretty well?," PM Modi to Japanese kids who were awaiting his autograph with Indian kids on his arrival at a hotel in Tokyo, Japan pic.twitter.com/xbNRlSUjik