નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોન (Omicron) કારણે ચીનના (China) અનયાંગ સહિત શહેરોમાં લૉકડાઉન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. બે કરોડથી વધુ લોકો કડક લૉકડાઉનની કેદમાં છે. ચીનની ઝીરો કોવિડ પોલિસી (Zero Covid Policy) માટે સખતાઇથી પાલન થઇ રહ્યું છે.

ડેલી મેઈલના રિપોર્ટ અનુસાર, ચીને મોટા પાયે ક્વોરન્ટીન કેમ્પસનું એક નેટવર્ક બનાવ્યું છે, જ્યાં હજારોની સંખ્યામાં મેટલ બૉક્સ બનાવી તેમાં પ્રેગ્નટ મહિલાઓ, બાળકો સહિત તમામ લોકોને આઈસોલેટ કરવામાં આવે છે.

રોગચાળો શરૂ થયો ત્યારે વુહાન અને હુબેઈ પ્રાન્તના બીજા ભાગોને બંધ કર્યા બાદથી અત્યારસુધીનું સૌથી કડક લૉકડાઉન છે. અત્યારે શિયાનમાં આશરે સવા કરોડ લોકો અને યુઝ્હોઉમાં 10 લાખથી વધુ લોકો લૉકડાઉનને કારણે કેદમાં છે.

The people who are suspected of having COVID-19 are being confined to metal boxes in China, according to videos shared on social media. These people are given wooden beds and a toilet and are forced to remain in the metal boxes for as long as two weeks.

