સાઉદી અરબ (Saudi Arabia) વિશ્વના મુસલમાનોની (Islamic) આસ્થા સાથે જોડાયેલું સેન્ટર છે. અહીં દર વર્ષે વિશ્વના ખૂણે-ખૂણેથી ઇસ્લામો હજ (Haj) પઢવા માટે આવે છે. પણ આ વખતે સાઉદી અરબ હૅલોવીનના (Halloween) રંગોમાં રંગાયેલું દેખાયું. જેની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે. સાઉદી સરકારના આ પગલાં બાદ ઘણો વિવાદ છેડાયો છે. સાઉદી અરબમાં અત્યાર સધી પહેલા હૅલોવીન ઉજવવું બૅન હતું પણ હવે આની પરવાનગી મળી ગઈ છે. એવું જોવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે મોહમ્મદ બિન સલમાન ક્રાઉન પ્રિન્સ બન્યા છે ત્યારથી અરબમાં ઘણાં મૉર્ડન ફેરફાર જોવા મળ્યા છે.

These images were taken in Riyadh. The crown prince Mohammad Bin Salman, has started to allow Halloween Celebrations in Saudi Arabia, in the name of “reformism”. This is not reformism or innovation but rather dishonor and degeneracy. We do not accept this! ? pic.twitter.com/eVyRUSaqUQ — Ramazan İzol (@ramazanizoltr) October 31, 2022

સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહી છે ટીકા

આ મામલે લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ ટીકા કરી રહ્યા છે એક શખ્સે તસવીર શૅર કરતા લખ્યું છે - આ તસવીર રિયાધમાંથી લેવામાં આવી છે. ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાને હવે સાઉદી અરબમાં હૅલોવીનના ઉત્સવની શરૂઆત કરી દીધી છે. આ કોઈ ફેરફાર નથી પણ એક અપમાન છે. અમે આનો સહેજ પણ સ્વીકાર કરતા નથી.

Mawlid, Majlis, and Muharram Juloos are bidah, but Halloween is allowed?Halloween in Riyadh, Saudi Arabia. Its the peak of hypocrisy that for them Islamic Rituals are Biddah but these so called Fitnah’s are allowed ??#ShameOnYou #Halloween #SaudiArabia pic.twitter.com/1joFJOHeyJ — Saima Zehra(سایما زهراء‎) (@SaimaZehra5) October 31, 2022

તો અન્ય એક યૂઝરે લખ્યું કે મજલિસ અને મુહર્રમનું જુલૂસ બિદત છે, પણ સાઉદી અરબના રિયાદમાં હૅલોવીનની પરવાનગી છે. આ પાખંડની પરાકાષ્ઠા છે કે તેમને માટે ઇસ્લામિક રિવાજ પ્રતિબંધિત છે પણ તથાકથિત ફિતનાની પરવાનગી છે.

Halloween in Riyadh (Najd), Saudi Arabia

Beloved Prophet ﷺ had already said about Najd: “There will appear earthquakes and Fitnahs, and from there will come out the side of the head of Shaytan.” pic.twitter.com/4dv4xbNWgY — Noman Misbahi (@Nomanbinjameel) October 29, 2022

ટ્વિટર પર એક યૂઝર લખે છે- પૈગંબર મોહમ્મદે પહેલા જ નજદ વિશે કહ્યું હતું કે, "જ્યારે ભૂકંપ અને ફિતના દેખાવા માંડશે, ત્યારથી જ શૈતાન પોતાનું માથું ઉંચકવાનું શરૂ કરી દેશે."