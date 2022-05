એક 18 વર્ષીય વ્યક્તિ જેણે શાળામાં ગોળીબાર કર્યો હતો તેને પોલીસકર્મીઓએ ઠાર માર્યો છે.

તસવીર: PTI

અમેરિકાના ટેક્સાસ (Texas Firing)ની એક સ્કૂલમાં થયેલા ગોળીબારમાં 18 બાળકો સહિત 21 લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. સીએનએન અનુસાર, એક 18 વર્ષીય વ્યક્તિ જેણે શાળામાં ગોળીબાર કર્યો હતો તેને પોલીસકર્મીઓએ ઠાર માર્યો છે. ફાયરિંગ કરનાર વ્યક્તિનું નામ સાલ્વાડોર રામોસ જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.

રૉબની પ્રાથમિક શાળામાં ફાયરિંગ

ન્યૂઝ એજન્સી એપી અનુસાર, બંદૂકધારી હેન્ડગન અને રાઈફલ સાથે રૉબ એલિમેન્ટરી સ્કૂલમાં ઘૂસ્યો અને તેણે બાળકો પર ગોળીઓ ચલાવવાનું શરૂ કર્યું. કહેવાય છે કે ફાયરિંગમાં મૃત્યુ પામેલા બાળકોની ઉંમર 7 થી 10 વર્ષની વચ્ચે હતી. બધા બીજા, ત્રીજા અને ચોથા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ હતા.

18 વર્ષના યુવકે ફાયરિંગ કર્યું

ટેક્સાસના ગવર્નર ગ્રેડ એબોટે જણાવ્યું હતું કે ગોળીબાર ટેક્સાસના ઉવાલ્ડે શહેરમાં થયો હતો. તેણે જણાવ્યું કે રોબ એલિમેન્ટરી સ્કૂલમાં 18 વર્ષના એક વ્યક્તિએ માસૂમ બાળકો પર ગોળીબાર કર્યો. આ ઘટના બપોરના સમયે બની હતી. ફાયરિંગના સમાચાર સ્થાનિક પ્રશાસનને મળતા જ તરત જ ફોર્સ ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી

These kinds of mass shootings rarely happen elsewhere in the world.



Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God’s name is our backbone to have the courage to deal with it?



It’s time to turn this pain into action.