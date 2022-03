પીએમ મોદીએ ગાંધીનગર(Gandhinagar)માં આવેલા રાજભવનથી રોડ શો કર્યો હતો. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ( ફાઈલ ફોટો)

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી(PM Narendra Modi) ગુજરાતના પ્રવાસ પર છે. આજે તેમનો ગુજરાત મુલાકાતનો બીજો દિવસ છે. પીએમ મોદીએ ગાંધીનગર(Gandhinagar)માં આવેલા રાજભવનથી રોડ શો કર્યો. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા.

રોડ શો દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીનું દહેગામ અને મોટા ચિલોડામાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યુ. રોડ શો દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદી સાથે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ હાજર રહ્યા હતા. તેમજ રોડ શો દરમ્યાન ઠેર-ઠેર ફૂલો દ્વારા પીએમ મોદીના વધામણાં કરવામાં આવ્યાં અને પીએમ મોદીએ લોકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતુ.

આજે PM ગાંધીનગરમાં નેશનલ ડિફેન્સ યુનિવર્સિટીના પ્રથમ દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. ત્યાં પીએમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમારોહમાં તેમની સાથે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર હતા.

Gujarat | PM Narendra Modi dedicates to the nation the building of Rashtriya Raksha University in Gandhinagar. He will also deliver the first convocation address of the university shortly. Union HM Amit Shah along with Governor Acharya Devvrat and CM Bhupendra Patel also present pic.twitter.com/gqggZ6gtlY