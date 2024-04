Lok Sabha Election 2024: ભાજપમાં જોડાયા બાદ રોહન ગુપ્તાએ કહ્યું કે, ‘દેશના નામે ગઠબંધન થયું પરંતુ તેમાં રાષ્ટ્રવિરોધીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા’

પ્રતીકાત્મક તસવીર

લોકસભા ચૂંટણી ૨૦૨૪ (Lok Sabha Election 2024) પહેલા કોંગ્રેસ (Congress)ને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કોંગ્રેસ નેતા રોહન ગુપ્તા (Rohan Gupta) ભારતીય જનતા પાર્ટી - ભાજપ (Bharatiya Janta Party – BJP)માં જોડાયા છે. ગયા મહિને જ ૨૨ માર્ચે, રોહન ગુપ્તાએ પાર્ટીના સંદેશાવ્યવહાર વિભાગ સાથે સંકળાયેલા એક કોંગ્રેસી નેતા પર સતત અપમાન અને ચારિત્ર્ય હત્યાનો આરોપ લગાવીને પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું.

ગુજરાત (Gujarat)માં ભાજપમાં જોડાયા બાદ રોહન ગુપ્તાએ કહ્યું કે, ‘કેટલા વિરોધાભાસ હોઈ શકે છે. એક કોમ્યુનિકેશન ઈન્ચાર્જ છે, જેના નામમાં રામ છે, તેમણે સનાતનનું અપમાન થયું ત્યારે અમને ચૂપ રહેવા કહ્યું. દેશના નામે ગઠબંધન થયું. પરંતુ તેમાં રાષ્ટ્રવિરોધીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. શું મજબૂરી છે કે જે કેજરીવાલ પર ખાલિસ્તાનીઓ સાથે સંકળાયેલા હોવાનો આરોપ હતો તે જ આજે તેમને સમર્થન આપી રહ્યા છે.’

રોહને કહ્યું, ‘આ નવરાત્રિમાં ભાજપમાં જોડાઈને મને ગર્વ છે. હું કોઈ પણ અપેક્ષા વિના દેશને આગળ લઈ જવામાં યોગદાન આપવા ઈચ્છું છું. હું છેલ્લા ૧૫ વર્ષથી કોંગ્રેસમાં હતો, જ્યારે મારા પિતા ૪૦ વર્ષથી કોંગ્રેસમાં હતા. અમારા પરિવારે કોઈ પણ અપેક્ષા વગર કોંગ્રેસ માટે કામ કર્યું હતું. પરંતુ અમારું અપમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને અમારા સ્વાભિમાનને કચડી નાખવામાં આવી રહ્યું છે. તેથી જ મેં કોંગ્રેસ છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે.’

