બિપરજોય ચક્રવાત બાદ ગુજરાત(Gujarat)ના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ વરસવાનું શરૂ જ છે. એવામાં નડિયાદમાં એક નાળામાં કોલેજ બસ ફસાઈ (Nadiad Bus Stuck)હોવાની ઘટના સામે આવી છે. સદ્નસીબે વિદ્યાર્થીઓને બારીમાંથી રેસ્ક્યું કરી લેવામાં આવ્યું છે.

વીડિયોમાંથી સ્ક્રીનશૉટ

ગુજરાતમાં ચોમાસું (Gujarat Monsoon)ના આગમનના એંધાણ દેખાઈ રહ્યાં છે. બિપરજોય વાવાઝોડાંને કારણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો હતો. જોકે ત્યાર બાદ રાજ્યના કોઈના કોઈ વિસ્તારમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. જેના કારણે પ્રદેશના અમુક વિસ્તારમાં પૂર જેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. ભારે વરસાદને કારણે ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ (Nadiad)માં પાણી ભરાયાં હતાં. ન્યૂઝ એજન્સીના રિપોર્ટ અનુસાર નડિયામાં શનિવારે એક કોલેજ બસ બાયપાસમાં ફસાઈ (Nadiad Bus Stuck)ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બસમાં સવાર વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતાં.

અહીં નોંધવું રહ્યું કે ગુજરાત(Gujarat)માં તાજેતરમાં જ આવેલા બિપરજોય ચક્રવાત(Biparjoy Cyclone)ને કારણે 8 જિલ્લા સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં સાંબેલાધાર વરસાદ પડ્યો હતો. વાવાઝોડાંને લીધે પડેલા વરસાદે કૃષિ ક્ષેત્રે મોટુ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. તો બીજી બાજુ ગુજરાતમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસાંની ક્યારે શરૂઆત થશે એના વિશે કોઈ સ્પષ્ટીકરણ આપવામાં આવ્યું નથી. હવામાન વિભાગ અનુસાર આગામી પાંચ દિવસમાં અમુક વિસ્તારમાં સામાન્ય વરસાદની સંભાવના છે. જોકે સામાન્ય રીતે ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત 15 જુનથી થઈ જતી હોય છે.

#WATCH | Gujarat: Due to heavy rain in Nadiad area of Kheda district, leading to waterlogging, a college bus got stuck in a bypass. The locals immediately rushed to the spot and rescued all the students on the bus. pic.twitter.com/D61cs00Hu7