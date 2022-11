ભાજપના અનોખા પ્રચારનો એક રસપ્રદ વીડિયો અને કેટલીક તસવીર સામે આવી છે.

વીડિયોમાંથી સ્ક્રીનશોટ (તસવીર: ટ્વિટર)

ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી(Gujarat Assembly Election 2022)નો ઢોલ વાગ્યા બાદ ચોતરફ પ્રચાર પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. ભાજપનો ચૂંટણી પ્રચાર પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે. પાર્ટીએ પોતાના તમામ સ્ટાર પ્રચારકોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. પ્રચાર માટે સભાઓ, રેલીઓ, ભાષણો, અને બેનર્સનો ઉપયોગ દરેક વખતે થતો જોવા મળે છે, પરંતુ આ વખતે ભાજપના પ્રચારમાં અલગ જ અંદાજ જોવા મળ્યો છે.

ભાજપના અનોખા પ્રચારનો એક રસપ્રદ વીડિયો અને કેટલીક તસવીર સામે આવી છે. રોબોટ ભગવો ધારણ કરી બીજેપીના પ્રચાર માટે ફરતો જોવા મળે છે. આ રોબોટ ભાજપના સમર્થનમાં મતદાન કરવા માટે પેમ્ફલેટ વહેંચી રહ્યો છે. એએનઆઈ અનુસાર રોબોટ નિર્માતા હર્ષિત પટેલે તેની ડિઝાઇન તૈયાર કરી છે. હર્ષિત પટેલે કહ્યું કે અમે તેનો ઉપયોગ ડોર-ટુ-ડોર પ્રચાર માટે અને એસેમ્બલીના કામ માટે પણ કરીએ છીએ. અમે ઉમેદવારોના પ્રચાર માટે પ્રી-રેકોર્ડ કરેલા સ્લોગન સાથે સ્પીકર પણ જોડ્યા છે.

This robot distributes pamphlets to the public. We also use it for door-to-door campaigns, and Legislation Assembly`s work, we have also attached speakers along with pre-recorded slogans for candidate campaigning: Harshit Patel, Robot manufacturer #GujaratElections2022 pic.twitter.com/9h5d9zp4Zt

આ અંગે નડિયાદના ભાજપ ધારાસભ્ય પકંજ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, હર્ષિત પટેલ, મલ્ટી-ઝોન આઇટી સેલના વડાએ આ રોબોટ બનાવ્યો છે, તે અમારા માટે પ્રચાર કરશે. અમારી પાર્ટી અને સ્પીકર્સ દ્વારા કરવામાં આવેલ કામ બતાવવા માટે તેની સાથે સ્ક્રીન પણ જોડવામાં આવી છે. લોકોને આ ગમ્યું છે અને જાહેર સભાઓ માટે ઉભરી આવ્યા છે.

Harshit Patel, Multi-Zone IT Cell Chief has built this robot, it will campaign for us...it has a screen to show the work done by our party and speakers too. People have liked it and have emerged for public meetings: BJP MLA Pankaj Desai pic.twitter.com/8CKGq7t68q