મોરબીમાં મોટી દુર્ઘટના

ગુજરાતના મોરબી (Morbi) વિસ્તારમાં આજે મચ્છુ નદીમાં એક કેબલ બ્રિજ તૂટી પડ્યો હતો. આ ઘટનામાં ઘણા લોકો ઘાયલ થવાની આશંકા છે. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે પુલ તૂટી પડ્યો ત્યારે લગભગ 500 લોકો તેના પર હતા. આ દુર્ઘટનામાં 30 લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે. મોતનો આંકડો હજી વધી શકે છે. ઘટનાસ્થળે બચાવ કાર્ય પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, મોરબીમાં આજે ઝુલતો પુલ ધરાશાયી થયો હતો. લગભગ 100 લોકો હજુ પણ પાણીમાં ફસાયા હોવાની આશંકા છે. આ પુલ ચાર દિવસ પહેલા સમારકામ બાદ ખુલ્લો મુકાયો હતો.

ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી મોરબી જવા રવાના થયા છે. પીએમ મોદી આજે ગુજરાતમાં હતા. તેમણે ગુજરાતના સીએમને ફોન કરીને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા કહ્યું છે. એસડીઆરએફની ટીમો, ફાયર બ્રિગેડ, સ્ટીમરોને તાત્કાલિક રાજકોટ, કચ્છથી મોરબી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે.

મોરબી કેબલ બ્રિજ ઘણા વર્ષો પહેલા બનેલો ઐતિહાસિક બ્રિજ હતો. સમારકામ અને પુનઃસંગ્રહ પછી, આ પુલનું ઉદ્ઘાટન 26 ઓક્ટોબરે ગુજરાતી નવા વર્ષ નિમિત્તે કરવામાં આવ્યું હતું. અહેવાલો અનુસાર, બ્રિજના નવીનીકરણ માટેનું સરકારી ટેન્ડર ઓધવજી પટેલની માલિકીના ઓરેવા ગ્રુપને આપવામાં આવ્યું હતું.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat`s Morbi area today PM Modi has sought urgent mobilisation of teams for rescue ops, while Gujarat CM Patel has given instructions to arrange immediate treatment of injured pic.twitter.com/VO8cvJk9TI

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મોરબીમાં થયેલા અકસ્માત અંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે વાત કરી હતી. તેમણે બચાવ કામગીરી માટે તાત્કાલિક ટીમો તૈનાત કરવાની માંગ કરી છે. તેમણે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી અને સતત નજર રાખવા અને અસરગ્રસ્ત લોકોને શક્ય તમામ મદદ પૂરી પાડવા જણાવ્યું છે.

