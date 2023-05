Surat ને IT hub બનાવવા અને IT ઉદ્યોગકારોને આગળ વધવા માટે "Beyond the Boundaries" કાર્યક્રમ યોજાયો, જ્યા 1200થી વધુ IT ઉદ્યોગકારો કાર્યક્રમ દરમિયાન હાજર રહ્યા

Surat ને IT hub બનાવવા અને IT ઉદ્યોગકારોને આગળ વધવા માટે "Beyond the Boundaries" કાર્યક્રમ યોજાયો ,જ્યા 1200થી વધુ IT ઉદ્યોગકારો કાર્યક્રમ દરમિયાન હાજર રહ્યા

સુરત ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહેલા સુરત શહેરને આઇટી ક્ષેત્રમાં આગળ લઇ જવા માટે Chetan Patel World ના સહયોગથી Creative Multimedia and Design institute દ્વારા મંગળવારે Beyond the Boundaries કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતુ. કાર્યક્રમમાં IT ઉદ્યોગકારોને વેપારમાં આગળ કઇ રીતે વધી શકાય અને વર્તમાન પડકારોનો સામનો કઇ રીતે કરી શકાય તે માટેનું માર્ગદર્શન પુરૂ પાડવામાં આવ્યુ હતુ.

IT Park FIFAD ડેવલપર્સ દ્વારા પ્રાયોજિત કાર્યક્રમમાં કી નોટ સ્પીકર તરીકે કિરણ દેશપાંડે,14 Trees CEO , જ્યારે ગેસ્ટ સ્પીકર તરીકે ચેતન પટેલ,Integrity Coach હાજર રહ્યા હતા.

કાર્યક્રમમાં DhiWise ના સીઇઓ વિશાલ વિરાણીએ IT ઉદ્યોગકારો ના પ્રશ્નો ની રજુઆત કરી જ્યા 14 ટ્રીઝના સીઇઓ કિરણ દેશપાંડે એ તેમના વેપાર વિશેની વાતો શેયર કરી હતી અને તેમનો વેપાર 400+ કરોડ રૂપિયા સુધી કઇ રીતે લઇ ગયા તેની સક્સેસ સ્ટોરી જણાવી હતી સાથે eZee Technosys, Co-Founder વિપુલ કપુરે પણ તેમનું યોગદાન આપ્યુ હતુ. તે સિવાય વેપારને next level સુધી કઇ રીતે લઇ જવુ તે માટે માર્ગદર્શન પુરૂ પાડ્યુ હતુ. Bhautikkumar એ કાર્યક્રમ નું સફળ સંચાલન કર્યું .