Gujarat University: માત્ર ટોળાએ વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કર્યો જ એટલું નહીં પણ હોસ્ટેલના રૂમમાં ઘૂસીને તોડફોડ કરી નાખી હતી.

વાયરલ વીડિયોમાંથી સ્ક્રીન શૉટ

ગુજરાત યુનિવર્સિટી (Gujarat University)માંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. પ્રાપ્ત અહેવાલો અનુસાર અહીં વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ એવા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે અહીં હોસ્ટેલ કેમ્પસમાં રમઝાન દરમિયાન તરાવીહને લઈને વિવાદ સર્જાયો હતો. જોતજોતામાં આ વિવાદ વક્રવા લાગ્યો હતો.

હોસ્ટેલમાં આવેલા ટોળાએ વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કર્યો હતો. એવો આરોપ પણ મૂકવામાં આવી રહ્યો છે કે માત્ર ટોળાએ વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો કર્યો જ એટલું નહીં પણ હોસ્ટેલના રૂમમાં ઘૂસીને તોડફોડ કરી નાખી હતી.

ADVERTISEMENT

વિડીયો પણ થયા છે વાયરલ

તમને જણાવી દઈએ કે ગુજરાત યુનિવર્સિટી (Gujarat University)માં અફઘાનિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, ભૂતાન, સીરિયા અને આફ્રિકન દેશોના વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આ વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારપીટ કરવામાં આવી હતી અને તેઓ પર જીવલેણ હુમલો પણ કરવામાં આવ્યો હતો. તેના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે લોકો ધાર્મિક નારા લગાવી રહ્યા છે.

શા માટે ભીડ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો?

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ગુજરાત યુનિવર્સિટી (Gujarat University)ના કેમ્પસમાં કોઈ જ મસ્જિદ નથી માટે જ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ તરાવીહની નમાજ પઢવા માટે હોસ્ટેલની અંદર ભેગા થયા હતા. રમઝાન દરમિયાન રાત્રે અદા કરવામાં આવતી નમાજ માટે વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થયા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેઓ નમાજ પઢી રહ્યા હતા ત્યારે થોડી જ વારમાં લાકડીઓ અને છરીઓથી સજ્જ ટોળાએ હોસ્ટેલમાં હુમલો કર્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓના રૂમમાં પ્રવેશ કરી તોડફોડ પણ કરી હતી.

હૈદરાબાદના સાંસદ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ એક્સ પર કરી પોસ્ટ

What a shame. When your devotion & religious slogans only come out when Muslims peacefully practice their religion. When you become unexplainably angry at the mere sight of Muslims. What is this, if not mass radicalisation? This is the home state of @AmitShah & @narendramodi,… https://t.co/OshZUIoWjl