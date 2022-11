અકસ્માત પછીથી રાહત અને બચાવ કાર્ય પણ સતત ચાલુ છે, 100થી વધારે ઈજાગ્રસ્ત લોકોની સારવાર પણ થઈ રહી છે. વડાપ્રધાને મોરબી સિવિલ હૉસ્પિટલમાં દાખલ ઈજાગ્રસ્તોને મળી તેમની સ્થિતિની પૂછપરછ કરી.

તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે

ગુજરાતના મોરબીમાં રવિવારે થયેલ કેબલ સસ્પેન્શન બ્રિજ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધી 135 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. મંગળવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી. આ દકમિયાન તેમની સાથે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર હતા. અકસ્માત પછીથી રાહત અને બચાવ કાર્ય પણ સતત ચાલુ છે, 100થી વધારે ઈજાગ્રસ્ત લોકોની સારવાર પણ થઈ રહી છે. વડાપ્રધાને મોરબી સિવિલ હૉસ્પિટલમાં દાખલ ઈજાગ્રસ્તોને મળી તેમની સ્થિતિની પૂછપરછ કરી. સાથે જ પીએમએ અકસ્માતને લઈને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક કરી.

પીએમએ કરી ઈજાગ્રસ્તોની પૂછપરછ

ગુજરાતના મોરબીમાં રવિવારે થયેલા કેબલ બ્રિજ અકસ્માતમાં અત્યાર સુધી 135 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. વડાપ્રધાને પોતે હૉસ્પિટલ પહોંચીને ઇજાગ્રસ્તોની મુલાકાત લીધી.

રાહત તેમજ બચાવ કર્મચારીઓને મળ્યા પીએમ

પીએણ મોદીએ મંગળવારે ગુજરાત મોરબીનો પ્રવાસ કર્યો. આ દરમિયાન તેમણે અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્તોની સારવાર વિશે માહિતી મેળવી. રાહત તેમજ બચાવ કાર્યમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર લોકો સાથે મુલાકાત કરી. વડાપ્રધાને બધાના સાહસના વખાણ કર્યા.

Went to Morbi, which witnessed the horrific bridge mishap. Met the bereaved families and extended condolences. I visited the site of the tragedy and went to the hospital where the injured are recovering. Also met those involved in rescue ops and chaired a review meeting. pic.twitter.com/hAZnJFIHh8