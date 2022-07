એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે દેશની સંપત્તિ પર મુસ્લિમોનો પહેલો અધિકાર છે. જેના પછી મામલો ગરમાયો છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

અમદાવાદ સ્થિત કૉંગ્રેસ ઑફિસ પર બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ઉત્પાત મચાવવામાં આવ્યો છે. બજરંદ દળના લોકોએ કૉંગ્રેસ ઑફિસનું નામ `હજ હાઉસ` લખ્યું અને તોડફોડ પણ કરી. આખા વિવાદનું કારણ ગુજરાત કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષનું નિવેદન કહેવામાં આવી રહ્યું છે. એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે દેશની સંપત્તિ પર મુસ્લિમોનો પહેલો અધિકાર છે. જેના પછી મામલો ગરમાયો છે.

સમાચાર એજન્સી એએનઆઇ પ્રમાણે, બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓએ અમદાવાદમાં કૉંગ્રેસ કાર્યાલયની બહાર ગુજરાત કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ જગદીશ ઠાકોરના નિવેદનનો વિરોધ કર્યો. બજરંગ દળ કાર્યકર્તાઓએ કૉંગ્રેસ ઑફિસની દીવાલ પર પણ `હજ હાઉસ` લખ્યું અને પોસ્ટરને નુકસાન પહોંચાડ્યું.

કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષના નિવેદન પર વિવાદ

તાજેતરમાં જ ગુજરાત કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ જગદીશ ઠાકોરે રાજ્ય અલ્પસંખ્યક વિભાગ દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કહ્યું કે કૉંગ્રેસના પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ સ્પષ્ટ રીતે કહેતા હતા કે દેશનિ સંપત્તિ પર પહેલો અધિકાર અલ્પસંખ્યકોનો છે. ઠાકોરે કહ્યું, "કૉંગ્રેસ જાણે છે તે તેને આમ કહેવાથી પાર્ચીને કેટલું નુકસાન પહોંચ્યું છે પણ પાર્ટી પોચાની વિચારધારા પર આજે પણ કાયમ છે."

ગુજરાત કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ અહીં અટક્યા નહીં. તેમણે આ દરમિયાન કાર્યક્રમમાં હાજર મુસ્લિમ મતદાનોને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કૉંગ્રેસને સમર્થન આપવાની અપીલ પણ કરી. તેમણે કહ્યું કે અમદાવાદમાં અલ્પસંખ્યક જ્યાં-જ્યાં પણ ઝૂંપડીઓમાં રહે છે, તેમને ઘર અપાવશે. ઠાકોરે કહ્યું કે તમે ખાતરી કરો કે ગુજરાતમાં કૉંગ્રેસની સરકાર બને. આમ થાય તો આગામી એક વર્ષની અંદર કૉંગ્રેસ અલ્પસંખ્યકોને 10 માળની ઇમારતમાં ઘર અપાવશે.

#WATCH | Posters & banners at the Gujarat Congress Pradesh Committee`s office in Ahmedabad defaced. Posters reading `From today the name of this office has been changed to Hajj House` pasted over them.

Act allegedly committed by Bajrang Dal activists. pic.twitter.com/PTXiz3AQOc