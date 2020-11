આજે યુટ્યુબ સ્લો પડતા આ મિમ્સ થયા વાયરલ...

આજે વહેલી સવારે યુટ્યુબ ખૂબ જ ધીમુ પડ્યુ હતું. પરિણામે યુઝર્સે ખૂબ જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. લોકોએ ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે યુટ્યુબ ધીમુ પડ્યુ છે. ત્યારબાદ #YouTubeDOWN ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યુ હતું.

youtube is back up everyone go hug your routers and say sorry for restarting and blaming them so much, you wont survive without them #YouTubeDOWN pic.twitter.com/dQrGQ2Lfvi — As Guy (@HORAS47829848) November 12, 2020

જોકે સમય જતા યુટ્યુબમાં ટેકનિકલ ખામી દૂર થઈ હતી અને સર્વર બરાબર ચાલવા લાગ્યુ હતું.

Everyone after YouTube has started again #YouTubeDOWN pic.twitter.com/L8z6kBwdhU — K A U S H I K 🇮🇳 (@the_memer_kid_) November 12, 2020

પરંતુ આ બાબતે મિમ્સ પણ ખૂબ જ વાયરલ થયા હતા.

લોકોએ ટ્વીટરમાં વિવિધ વાયરલ પિક્સનો ઉપયોગ કરીને મિમ્સ બનાવીને તેને વાયરલ કર્યા હતા.

યુટ્યુબ ફરી નોર્મલ થયુ તે પછી પણ તેના ચાલુ થવા સંબંધિત મિમ્સ વાયરલ થયા હતા.

this is you trying to restart your wifi #YouTubeDOWN pic.twitter.com/z1K1DFrl1P — zyrxcz (@notaltaafk) November 12, 2020

Me waiting for my YouTube video to load not knowing it’s down #YouTubeDOWN pic.twitter.com/eM2jMKvHLh — Francisco Contreras (@cisco_c__) November 12, 2020