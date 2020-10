એક વર્ષથી આ મહિલા ટોઈલેટમાં બંધ હતી, જાણો કેમ...

હરિયાણામાં એક એવી ઘટના બની છે જેનાથી માણસાઈ ઉપરથી વિશ્વાસ જ નહીં રહે. એક માણસે તેની પત્નીને એક વર્ષ સુધી ટોઈલેટમાં કેદ રાખી હતી. પતિનું કહેવું હતું કે તે માનસિક રીતે અસ્થિર હતી.

રિશપુર ગામમાં એક મહિલા એક વર્ષથી ટોઈલેટમાં કેદ છે એ વાતની જાણ થતા વુમન પ્રોટેક્શન એન્ડ ચાઈલ્ડ મેરેજ પ્રોહિબીશન ઑફિસર રજની ગુપ્તા અને ટીમ આ સ્થળે પહોંચીને મહિલાને કેદમાંથી બહાર કાઢી હતી. ગુપ્તાએ કહ્યું કે, મને માહિતી મળી કે એક મહિલાને એક વર્ષથી પણ વધુ સમયથી ટોઈલેટની અંદર કેદ કરવામાં આવી છે. હુ મારી ટીમ સાથે પહોંચી અને જોયુ તો આ વાત સાચી હતી. મહિલાને જોતા લાગ્યુ કે તેણે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી કઈ ખાધુ પણ નથી.

Haryana: A woman who was allegedly locked inside a toilet for over a year by her husband was rescued by Women Protection&Child Marriage Prohibition Officer in Panipat.Victim's husband claims that she is mentally unstable. Police say,"Complaint has been filed,action will be taken" pic.twitter.com/HVriII2jwj