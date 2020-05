Weather Forecast Today: ઓડિશામાં ચક્રવાતી તોફાનને કારણે રાજ્ય સરકારે ટ્રેન થોભાવવાની કરી માગ

બંગાળની ખાડીમાંથી ઉઠેલો ચક્રવાતી તોફાન અમ્ફાન (Cyclone Amphan) ભયાવહ સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ તોફાનના ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળના તટ પર ટકરાવવાની શક્યતા છે. ચક્રવાતી તોફાનના ખતરાનો જોતા ઓડિશા સરકારે 12 તટીય જિલ્લામાં અલર્ટ જાહેર કર્યું છે.

હવામાન વિભાગ પ્રમાણે, દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડીમાં દબાણનું ક્ષેત્ર બન્યું હતું, જે ધીમે ધીમે ચક્રવાતમાં પરિવર્તિત થવા લાગ્યું. આ ચક્રવાત 17 મેથી બંગાળની ખાડીના ઉત્તર-પશ્ચિમમાં પશ્ચિમ બંગાળ અને ઉત્તર ઓડિશાના તટ તરફ વધશે. જે 18મી મે એટલે કે સોમવારે ગંભીર ચક્રવાતી તોફાનમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે.

And into a very severe cyclonic storm by 18th morning. It's very likely to move north-northwestwards initially till May 17&then re-curve north-northeastwards across northwest Bay of Bengal towards WB&adjoining North Odisha during May 18 to20:Meteorological Centre,Bhubaneswar https://t.co/f1ITOQMjV9