વિકાસ દુબે: જાણો શું છે એન્કાઉન્ટરની કહાની

કાનપુરમાં 8 પોલીસ કર્મચારીઓની હત્યા કરીને ભાગી જનાર આરોપી વિકાસ દુબે છ દિવસ સધી પોલીસની પકડમાંથી છટકી જવામાં સફળ થઈ રહ્યો હતો જેની ગઈ કાલે ઉજ્જૈનમાંથી ધરપકડ કરી લેવામાં આવી અને આજે સવારે તે એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર થયો. જણાવવાનું કે વિકાસ દુબેને કાનપુર લાવતી એસટીએફની ગાડી જે આજે સવારે દુર્ઘટનાનો શિકાર બની હતી. કાનપુર નજીક જ આ ગાડીનો અકસ્માત થયો. પોલીસ પ્રમાણે અકસ્માત પછી પોલીસની બંદૂક છીનવીને વિકાસ દુબે ભાગવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. દરમિયાન જ તે કુખ્યાત અપરાધી માર્યો ગયો. પોલીસના કહેવા પ્રમાણે તેણે પોલીસ પર પણ ઘણી ગોળીઓ ચલાવી જેના જવાબમાં પોલીસે આત્મરક્ષામાં ગોળીઓ ચલાવી. આ એન્કાઉન્ટરમાં ઘાયલ વિકાસ દુબેને પોલીસ તરત જ હૉસ્પિટલ લઈ ગઈ હતી જ્યાં તબીબે તેને મૃત જાહેર કર્યો.

નોંધનીય છે કે વિકાસ દુબેની ધરપકડ ગઈ કાલે એટલે કે 9 જુલાઇ ગુરુવારે સવારે ઉજ્જૈનના મહાકાલ મંદિરમાં કરવામાં આી. ગૌરક્ષકની ઓળખ બાદ મધ્યપ્રદેશ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી, ગઈકાલે રાતે મધ્ય પ્રદેશ પોલીસે તેને ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસને સોંપ્યો હતો.

#WATCH Vikas Dubey attempted to flee by snatching pistol of the injured policemen after car overturned. Police tried to make him surrender, during which he fired at the policemen. He was injured in retaliatory firing by police. He was later rushed to the hospital: SP Kanpur West pic.twitter.com/ZajJVLNGBU