Uttarpradesh: ગાઝિયાબાદમાં સ્મશાનમાં છાપરું પડતાં 18 જણ મોતને ભેટ્યા

ઉત્તરપ્રદેશના ગાઝિયાબાદમાં રવિવારે સ્મશાન જ મોતનો કાળ બન્યું અહીં મુરાદનગરની સ્મશાનમાં ગેલેરીની છત પડવાથી 18 લોકોના મોત થયા હોવાના સમાચાર આવ્યા, આ અકસ્માતમાં 24 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આ તમામ લોકો વરસાદથી બચવા માટે એક છત નીચે ઉભા હતા. જે વ્યક્તિના અંતિમ સંસ્કાર થઈ રહ્યા હતા તેના એક દિકરાનું પણ મૃત્યુ થયું મેરઠના ડિવિઝનલ કમિશ્નર અનીતા સી મેશ્રામે કહ્યું હતું કે અત્યાર સુધીમાં 17 લોકોના મૃત્યુની ખાતરી થઈ છે. 38 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે.

Incident of a roof collapse at the crematorium in Muradnagar, Ghaziabad is very sad. My condolences to the family of the deceased. I pray that those hurt in this accident get well soon. Local administration is working for relief & assistance: President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/iSuB0YWnUy