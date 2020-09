શું તમે શોધી શકો છો આ બન્ને તસવીરોમાં 10 ફરક કયા છે?

યુએસએ (USA)ની સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી (CIA)એ ટ્વિટર પર એક તસવીર પોસ્ટ કરી અને લોકોને 10 ફરક શોધવા કહ્યા. ટ્વિટર યૂઝર્સે ઉત્સાહ સાથે પડકાર ઝીલ્યો અને બન્ને ચિત્રો વચ્ચેના 10થી વધારે ફરક શોધવામાં સફળ રહ્યા. સીઆઇએ બે તસવીરો શૅર કરી, જે જોવામાં એકસરખી જ લાગતી હતી, પણ એક તસવીરમાં 10 વસ્તુઓ ગાયબ હતી જે શોધવા માટે સીઆઇએએ પોતાના ફૉલોઅર્સની મદદ માગી.

એજન્સી દ્વારા શૅર કરવામાં આવેલી તસવીરોમાં, બિલ્ડિંગ્સ, કાર અને લોકોની સાથે એક શહેરનું દ્રશ્ય બતાવવામાં આવ્યું છે. બન્ને તસવીરો તમને એક સરખી જ લાગી શકે છે પણ ધ્યાનથી જોતાં તે એક તસવીરમાં નાની નાની વસ્તુઓ ગાયબ હશે તે જોવા મળશે.

તસવીરો શૅર કરતાં સીઆઇએએ પૂછ્યું, "પોતાના અવલોકન કૌશલનું પરીક્ષણ કરો, શું તમે નીચે આપેલી તસવીરમાં આવેલા 10 ફરક જોઇ શકો છો?"

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz