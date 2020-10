અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પત્નીનો કોરોના રિપોર્ટ પૉઝિટિવ, થશે ક્વૉરન્ટીન

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો કોરોના રિપોર્ટ પૉઝિટીવ આવ્યો છે. એમની પત્ની મેલાનિયાનો પણ કોરોના વાઈરસ રિપોર્ટ પૉઝિટીવ આવ્યો છે. હાલ બન્ને ક્વૉરન્ટીન છે. રાષ્ટ્રપતિની સલાહકાર હોપ હિક્સ (Hope Hicks) તેમની સાથે એર ફૉર્સ વનથી ક્લીવલેન્ડમાં થયેલી પહેલી પ્રેસિડેન્સલ ડિબિટમાં ગઈ હતી અને ત્યારબાદ તેનો કોરોના વાઈરસ રિપોર્ટ પૉઝિટીવ આવ્યો હતો.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કાઉન્સલર હિક્સ તાજેતરમાં જ ટ્રમ્પની સાથે ઓહિયોમાં આયોજિત પહેલી પ્રેસિડેન્સિયલ ડિબિટમાં ભાગ લેવા માટે પહોંચ્યા હતા. હિક્સનો કોરોના વાઈરસ ટેસ્ટ પૉઝિટીવ આવ્યા બાદ બધાનું ધ્યાન હવે ટ્રમ્પ તરફ છે. જોકે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જનતાને આશ્વાસન આપ્યું છે કે હિક્સનો ટેસ્ટ પૉઝિટિવ આવ્યા બાદ તેમણે પણ કોવિડ-10 ટેસ્ટ કરાવ્યો છે.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!