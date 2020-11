વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ ઈલેક્ટ કમલા હેરિસે કહ્યું, લોકતંત્રની રક્ષા માટે સંઘર્ષ કરવો પડે

અમેરિકામાં ડેમોક્રેટિક રાષ્ટ્રપ્રમુખ પદના ઉમેદવાર જો બાઈડન (Joe Biden)એ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (Donald Trump)ને હરાવતા રાજકીય ખળભળાટ થઈ ગયો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને હરાવીને જો બાઈડન અમેરિકાના 46મા રાષ્ટ્રપ્રમુખ બની ગયા છે. તેઓ 20 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ શપથગ્રહણ કરશે. આ જીતની સાથે જ કમલા હેરિસ (Kamala Harris) અમેરિકાની ઉપરાષ્ટ્રપ્રમુખ હશે. ટ્રમ્પની હાર બાદ દેશવાસીઓને સંબોધતા કમલા હેરિસે કહ્યું કે, આપે સત્યની પસંદગી કરી, તમે બાઇડનને ચૂંટ્યા એ બદલ આભાર.

પહેલા વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ ઈલેક્ટ કમલા હેરિસે જીત બાદ દેશવાસીઓને સંબોધિત કરતાં અમેરિકનોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, આપણી પાસે સારા ભવિષ્ય નિર્માણ માટેની શક્તિ છે. આપનો આભાર કે તમે અમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. તેઓએ પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ અને પ્રચાર અભિયાન સાથે જોડાયેલા સ્વયંસેવકોનો પણ આભાર માન્યો. કમલા હેરિસે કહ્યું કે, આટલા લોકોને જોડવા માટે પ્રચારમાં જોડાયેલા સાથીઓ, સ્વયંસેવકોનો ધન્યવાદ. આ પહેલા ક્યારેય આટલા લોકો નથી જોડાયા.

When our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America: Kamala Harris