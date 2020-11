જીત પછી પ્રથમ સ્પીચમાં જો બાઈડને દેશને એકજૂથ કરવાની વાત કરી

વર્ષ 2020ની અમેરિકાની રાષ્ટ્રપ્રમુખ ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટ પાર્ટીના ઉમેદવાર જો બાઇડન (Joe Biden)એ શનિવારે રિપબ્લિકન પાર્ટીના પોતાના પ્રતિદ્વંદી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (Donald Trump) સામે જોરદાર જીત મેળવી છે. તેઓએ રાષ્ટ્રપ્રમુખ પદ માટેની જોરદાર ટક્કરમાં ટ્રમ્પને હરાવી દીધા છે. રાષ્ટ્રપ્રમુખ ચૂંટણીમાં આ જીત બાદ દેશવાસીઓને સંબોધિત કરતાં જો બાઇડને કહ્યું કે, હું વાયદો કરું છું કે હું તોડનારો નહીં પરંતુ જોડનારો રાષ્ટ્રપ્રમુખ બનીશ. અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ ઈલેક્ટ જો બાઈડનએ શનિવારે રાત્રે જીત પછી દેશને સંબોધન કર્યું. 20 જાન્યુઆરીએ શપથ લીધા બાદ બાઈડન અમેરિકાના 46માં રાષ્ટ્રપતિ હશે. બાઈડન 48 વર્ષ પહેલાં પહેલી વખત સેનેટર તરીકે ચૂંટાયા હતા.

અમેરિકાના નવા ચૂંટાયેલા રાષ્ટ્રપ્રમુખ જો બાઇડને દેશના નામે સંબોધન કરતા કહ્યું કે, તમે લોકોએ સ્પષ્ટ જનાદેશ આપ્યો છે. 7.4 લોકોએ રેકોર્ડ વોટ આપ્યા. અમેરિકાની આ નૈતિક જીત છે. માર્ટિન લ્યૂથર કિંગે પણ આ જ કહ્યું હતું. ધ્યાનથી સાંભળો. આજે અમેરિકા બોલી રહ્યું છે. હું રાષ્ટ્રપતિ તરીકે આ દેશને વહેંચવાની જગ્યાએ એકજૂથ કરીશ. પરિવાર અને પત્નીએ આ સંઘર્ષમાં સાથે આપ્યો તે બદલ આભાર.

For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. Now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again: US President-elect Joe Biden pic.twitter.com/Nt9VY96iIa