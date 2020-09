કેન્દ્રિય પ્રધાન નીતિન ગડકરી COVID-19 પૉઝિટિવ

કેન્દ્રિય સડક પરિવહન અને રાજમાર્ગ પ્રધાન નીતિન ગડકરીનો કોવિડ-19 રિપોર્ટ પૉઝિટિવ આવ્યો છે. તેમણે પોતે જ આ વાત સોશ્યલ મીડિયાના માધ્યમે શૅર કરી છે.

Yesterday, I was feeling weak and consulted my Doctor. During the course of my check up, I have been tested COVID 19 positive. I am at present doing well with the blessings and good wishes of all. I have isolated myself.