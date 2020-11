છોકરીએ દારૂની દુકાનમાં તોડી 500 બાટલી, એકાએક પડી પછી જુઓ વીડિયો...

એક છોકરીએ બ્રિટેન (UK)ના હર્ટફોર્ડશાયરમાં એક સ્ટોરના કબાટમાંથી દારૂની 500 બાટલીઓ તોડી દીધી. ઘટનાનો વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે, એક સુરક્ષા કર્મચારીએ મહિલાને પકડીને બહાર લઈ તા પહેલા પાંચ મિનિટ સુધી હંગામો ચાલ્યો. નાની ક્લિપમાં મહિલાને એક હુડી અને પીળા કલરની પેન્ટમાં જોઇ શકાય છે, જ્યારે શરાબ, બીયર અને અન્ય સ્પિરિટની બાટલીઓ તોડે છે. સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, જ્યારે દુકાનદાર તેને શાંત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો મહિલા તેના પગ પર જિનની બોટલ ફેંકે છે. ધરપકડ થતાં પહેલા મહિલા તૂટેલી બોટલ પર સ્લિપ થઈ ગઈ અને તેનો જમણો હાથ કપાઇ ગયો.

એક ટ્વિટર યૂઝર, જેણે વીડિયો શૅર કર્યો છે, તેણે પૂછ્યું કે પોલીસે આ ઘટના પર પ્રતિક્રિયા કેમ ન આપી અને પ્રબંધકે કાર્યવાહી કેમ ન કકરી જેથી મહિલાને જલ્દી તે ક્ષેત્રમાંથી બહાર કાઢી શકાય.

British supermarket. Woman breaks $130k USD worth of liquor bottles individually. Must have taken at least half an hour. Where are the police? Response time? Why isn’t manager dragging her out by her hair? pic.twitter.com/1LghsCCyZJ