જન્મદિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શા માટે થઈ રહ્યાં ટ્વીટર પર ટ્રોલ?

ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi)નો આજે એટલે કે 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ 70મો જન્મદિવસ છે. સામાન્ય માણસો હોય કે દિગ્ગજો સહુ કોઈ વડાપ્રધાન મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ મોકલી રહ્યાં છે. એક તરફ ટ્વીટર પર પહેલા નંબરે #HappyBirthdayPMModi ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે. તો બીજા નંબરે #NationalUnemploymentDay ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે. એક બાજુ વડાપ્રધાનને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ આપવામાં આવી રહી છે અને બીજી બાજુ તેમને ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. સોશ્યલ મીડિયા યુઝર્સ વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે રાષ્ટ્રીય બેરોજગારી દિવસ કહી રહ્યાં છે.

આજે ટ્વીટર પર પહેલા નંબરે #HappyBirthdayPMModi ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે. જ્યારે બીજા નંબરે #NationalUnemploymentDay ટ્રેન્ડ કરી રહ્યું છે. યુઝર્સ કહી રહ્યાં છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના યુવાનોને બેરોજગાર કરી દીધા છે. સાથે જ ટ્વીટર પર જાતજાતના મિમ્સ મુક્યા છે.

#NationalUnemploymentDay#NationalUnemploymentDay#राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस

The man who promised 2 Crore jobs per year, little did we know that he was talking about taking away those jobs!

More than 12 crore people lost their jobs.@PMOIndia@narendramodi #NationalUnemploymentDay pic.twitter.com/wlpPZowqWU — Shubham Mishra Sahil (@EndlessMishra51) September 17, 2020

#राष्ट्रीय_बेरोजगार_दिवस is being celebrated for the first time, through this trend, we will wake up the government by bringing the voice of unemployed youth to the top trend internationally.

Do you retweet if you agree



#NationalUnemploymentDay@HansrajMeena@ABPNews pic.twitter.com/c2UVFWaKPn — 🇮🇳“ तेजाराम मीना”🇮🇳 (@tejarammeena98) September 17, 2020

#NationalUnemploymentDay#NationalUnemploymentDay#राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस

If you do not speak against unemployment today, you will never be able to speak anything.

A little hard work tonight for unemployment

Agree = Retweet @PMOIndia@PTI_News pic.twitter.com/jeiQ9AJpcn — Shiv Satendra Prajapati (@shivsatendrap1) September 17, 2020

#NationalUnemploymentDay

#राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस



Modiji became first ever PM in the world whose birthday is celebrated as 'National Unemployment Day'.



Meanwhile, Modiji to Amit Shah : pic.twitter.com/sFNksWYrL1 — Rakesh Yadav (@Careerwill1) September 17, 2020

દેશમાં વધતા જતા બેરોજગારી દરના વિરોધમાં અને રોજગાર પૂરા પાડવામાં અને સરકારની નિષ્ફળતાને ઉજાગર કરવા માટે રાષ્ટ્રીય બેરોજગાર દીવસ અથવા રાષ્ટ્રીય બેરોજગારી દિવસનો હેશટેગ વાપરવામાં આવી રહ્યો છે. આ અઠવાડિયું રાષ્ટ્રીય બેરોજગાર સપ્તહ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવ્યું હતું અને તેનું આજે સમાપન થાય છે. એટલે લોકો #NationalUnemploymentDay સાથે વડાપ્રધાનને ટ્રોલ કરી રહ્યાં છે.