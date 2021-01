અમેરિકામાં હિંસા પછી ટ્રમ્પના અકાઉન્ટ 12 કલાક માટે બંધ, કાયમી બંધની ચેતવણી

અમેરિકન ચૂંટણીમાં પરાજય સ્વીકારવા માટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તૈયાર નથી અને હવે તેમના સમર્થકોએ બુધવારે કૅપિટલ બિલ્ડિંગમાં એવી હિંસા મચાવી છે કે તેમાં કેટલાક લોકોના નિધન થઈ ગયા છે. આ હિંસા એવા સમયે થઈ જ્યારે નવનિર્વાચિત રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડનને ચૂંટણી જીતવાનો સર્ટિફિકેટ અપાવાનો હતો. ચૂંટણીના નિર્ણયોને લઈને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભાષણ બાદ અમેરિકાના કૅપિટલ પરિસરની બહાર ટ્રમ્પના સમર્થકો અને પોલીસ વચ્ચે હિંસક લડાઇ થઈ. હિંસા પછી હવે ટ્વિટર, ફેસબુકે ટ્રમ્પનાં અકાઉન્ટ બ્લોક કરી દીધાં છે. ટ્વિટરે ચેતવણી આપી છે કે ટ્રમ્પે ભવિષ્યમાં નિયમ તોડ્યા તો તેમનું અકાઉન્ટ હંમેશાં માટે બંધ કરી દેવામાં આવશે.

ઈન્સ્ટાગ્રામે પણ ટ્રમ્પનું અકાઉન્ટ બ્લોક કર્યું

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM