USA Capitol Hill Rioting: ટ્રમ્પના ટેકેદારોએ કરેલી હિંસામાં ચારનાં મોત, 52ની ધરપકડ

બુધવારે ઈલેક્ટોરલ કોલેજના મતની ગણતરી અને બાઈડનની જીત જાહેર કરવા માટે સંસદનાં બંને ગૃહો, એટલે કે સેનેટ અને HORની બેઠક શરૂ થઈ. આ દરમિયાન જ ટ્રમ્પ અને રિપબ્લિકન પાર્ટીના સેંકડો સમર્થકો સંસદની બહાર એકત્ર થયા. નેશનલ ગાર્ડ્સ અને પોલીસ તેમને સમજાવે એ પહેલાં જ કેટલાક લોકો અંદર ઘૂસી ગયા. મોટે પાયે તોડફોડ કરવામાં આવી. હિંસા થઈ. આ દરમિયાન ગોળીબાર પણ થયો અને તાજી માહિતી અનુસાર જે મહિલાને ગોળી વાગી હતી તે સારવાર દરમિયાન મોત પામી છે.

આ સંજોગોમાં વોશિંગ્ટનમાં લોકડાઉન જાહેર કર્યું છે. ધરણાં કરી રહેલું ટોળું હિંસક બનતાં તેને કાબૂમાં લેવા નેશનલ ગાર્ડ્સે ઝડપી પગલાં લેવા પડ્યાં. બ્રિટિશ અખબાર ડેઇલી મેલના રિપોર્ટ અનુસાર કેપિટલ બિલ્ડિંગમાં દેખાવો દરમિયાન એક મહિલાને ગોળી વાગી હતી, જેનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું. આ દરમિયાન તાજી અપડેટ અનુસાર આ હિંસામાં ચાર જણનાં મોત થયા છે અને પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 52 જણને અટકમાં લીધા છે.

#WATCH | Supporters of outgoing US President Donald Trump hold a demonstration at US Capitol in Washington DC as Congress debates certification of Joe Biden's electoral victory. pic.twitter.com/c7zCgg9Qdu

અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી બુધવારે અહીં સંસદનાં બંને ગૃહો જો બાઈડનની જીત જાહેર કરવા માટે કામ કરી રહ્યા હતા અને ગણતરી ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સેંકડો સમર્થક સંસદના બિલ્ડિંગ (Capitol Hill)માં ઘૂસ્યા અને ભારે ધમાલ મચાવી છે. આ તોફાની માહોલમાં ગોળીબાર પણ થયો અને એમાં એક મહિલાનું મૃત્યુ થયું છે. જો કે આ અરાજકતા વચ્ચે હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (HOR)ના સ્પીકર નેન્સી પેલોસીએ કહ્યું-અમે ડર્યા વિના પોતાનું કામ ચાલુ રાખીશું. જોકે એ સ્પષ્ટ નથી કે હવે બાઈડનની જીતની ઔપચારિક ઘોષણા ક્યારે કરવામાં આવશે. આ અફરાતફરી વચ્ચે સાંસદોને સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડી દેવાયા હતા. તેઓ ફરી ગૃહમાં પહોંચ્યા. સંસદની કાર્યવાહી ફરી શરૂ થઈ. અમેરિકાની પરિસ્થિતિ અંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ટ્વીટ કરીને ખેદ વ્યક્ત કર્યો છે.

Distressed to see news about rioting and violence in Washington DC. Orderly and peaceful transfer of power must continue. The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests.