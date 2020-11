ભારતમાં નવ દિવસ બાદ કોરોનાના એક્ટિવ કેસની સંખ્યા સાડા ચાર લાખને પાર થઈ છે. હાલ દેશમાં 4,55,555 એક્ટિવ કેસ છે. સરકારી આંકડા મુજબ છેલ્લા 24 કલાકમાં કોવિડ-19 પૉઝિટિવના 43,082 નવા કેસ સામે આવતા દેશમાં કોરોનાના કુલ કેસની સંખ્યા 93,09,787 થઈ છે, જ્યારે છેલ્લા 24 કલાકમાં 492 લોકોએ જુવ ગુમાવતા કોવિડ-19 વાયરસથી થતા કુલ મૃત્યુની સંખ્યા દેશમાં વધીને 1,35,715 થઈ છે.

સૂચિત સમયગાળામાં 39,379 લોકો રિકવર પણ થતા કુલ રિકવર દર્દીઓની સંખ્યા વધીને 87,18,517 થઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાં 6,406 નવા કેસ સામે આવ્યા છે, તેમ જ 65 દર્દીઓએ જીવ પણ આ મહામારીથી ગુમાવ્યો છે. રાજ્યમાં કુલ મૃત્યુઆંક 46,813 થયો છે. 4,815 દર્દીઓ રિકવર પણ થયા હતા, જેથી શહેરમાં કુલ રિકવર દર્દીઓની સંખ્યા વધીને 16,68,538 થઈ છે. મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાના એક્ટિવ કેસ 85,963 છે.

Today,newly 6406 patients have been tested as positive in the state. Also newly 4815 patients have been cured today. Totally 1668538 patients are cured & discharged from the hospitals Total Active patients are 85963. The patient recovery rate in the state is 92.57%.