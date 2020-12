કાંદિવલીના ત્રણ યુવાનોની થઈ ધરપકડ, જાણો કેમ?

વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસમાં ચાલુ કારની બારીમાંથી બહાર નીકળીને ડ્રીન્ક કરનાર યુવાનોનો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો. આ વાયરલ વીડિયોની તપાસ કર્યા બાદ પોલીસે ત્રણ યુવાનોની ધરપકડ કરી છે.

I thought this sort of utter nonsense had stopped years ago. Clearly not. MH47AB6622. 1:25 am. Just before the domestic airport bridge. Do your thing @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice

.@RoadsOfMumbai on a moron chart of 1 to 10, what would you rate this? 😂 pic.twitter.com/ea3o4MVweB