મુંબઇઃ શહેરમાં ઇમારતો ધસી પડી, કાઠમાળ નીચે અનેક ફસાયાની શક્યતા

મુંબઇમાં બે દિવસથી સતત ભારે વરસાદ પડવાને કારણે એક રહેણાંક વિસ્તારમાં આવેલી એક પાંચ માળની બિલ્ડિંગનો અમુક ભાગ પડી ગયો છે. અધિકારીઓએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે કેટલાય લોકો કાઠમાળ નીચે ફસાયા હોવાની શક્યતા છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, "ફસાયેલા લોકો માટે શોધ અભિયાન ચાલું છે. સ્થાનિક લોકો પ્રમાણે, ઘણાં લોકો ફસાયેલા છે, પણ અમે હજી પુષ્ઠિની રાહ જોઇ રહ્યા છીએ."

દક્ષિણ મુંબઇના ફોર્ટ વિસ્તારમાં ગુરૂવારે પાંચમાળની બિલ્ડિંગનો એક ભાગ પડી ગયો છે. અધિકારીઓએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે કેટલાય લોકો કાઠમાળ નીચે ફસાયા હોવાની શક્યતા છે. તો બીજી તરફ ગ્રાંટ રોડ વિસ્તારમાં બુધવારે એક ત્રણ માળની જૂની બિલ્ડિંગનો એક ભાગ પડી જવાથી બે વ્યક્તિને સામાન્ય ઇજા થઈ હતી, જ્યારે અન્ય પાંચ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા. આ માહિતી બીએમસીએ આપી.

બીએમસીએ જણાવ્યું કે ભારે વરસાદને કારણે આ ઘટના ઘટી. તેમણે કહ્યું કે અદનવાલા ઇમારતના બીજાં અને ત્રીજાં માળની દીવાલ પડી ગઈ, જેના પછી રાહત તેમજ બચાવ કાર્ય માટે બે ફાયરબ્રિગેડના વાહન અને એક એમ્બ્યુલેન્સ ઘટના સ્થળે પહોંચી. બીએમસીએ જણાવ્યું કે અકસ્માતમાં બે ઇજાગ્રસ્ત લોકોને નજીકના એચએન રિલાયન્સ હૉસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા જ્યારે અગ્નિશનમ કર્મચારીઓએ અન્ય પાંચ લોકોને સુરક્ષિત બચાવી લીધા છે.

Fire Department received a call at 2:35pm regarding a G+2 floor chawl collapsing at Malwani, Malad.



At the scene, 5-6 persons were trapped in the debris, out of which 4 persons were rescued & sent to hospital. Search and rescue operation is on.#AtMumbaisService pic.twitter.com/2Dxn10DlwY