Gujarat Fire News: ગુજરાતમાં વલસાડના વાપી વિસ્તારમાં લાગી ભીષણ આગ

રવિવારે સવારે ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના વાપી વિસ્તારમાં આવેલા એક ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી. આગની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડના અનેક વાહનો આગ પર કાબૂ મેળવવા ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. આગ લાગવાના કારણો અંગે હજી સુધી કોઈ માહિતી મળી નથી. નવી માહિતી અનુસાર આગને કાબૂમાં લેવામાં આવી છે. આ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. પરંતુ ગોડાઉનમાં આગને કારણે ઘણું નુકસાન થવાની સંભાવના છે.

#WATCH | Gujarat: Fire broke out at a scrap godown & later engulfed other godowns nearby, in Vapi area of Valsad district early morning today. "The fire has been controlled. The cooling process is underway," said an official of fire department. pic.twitter.com/4UMF6YRVoF