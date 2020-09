શિક્ષકે છ વર્ષની છોકરીનું રેપ કર્યું

ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠ જીલ્લામાં એક શિક્ષા મિત્ર (શિક્ષક)એ પ્રાઈમરી સ્કૂલમાં છ વર્ષની છોકરીનું રેપ કર્યું છે. માવાના વિસ્તારના સર્કલ ઓફિસર ઉદય પ્રતાપ સિંહે કહ્યું કે, આરોપી વિરુદ્ધ રેપનો કેસ નોંધ્યો છે અને POCSO એક્ટ અંતર્ગત પણ કલમો લાદવામાં આવશે.

રિપોર્ટ મુજબ આરોપી ગામની પ્રાઈમરી સ્કૂલનો ટીચર હતો. મંગળવારે આ છોકરીને સમગ્ર ઘટનાની વાત પોતાના કુટુંબને કરી, તે પછી આ છોકરીનું કુટુંબ ગામના લોકો સાથે આરોપીને સ્કૂલમાંથી પકડ્યો હતો. તેને એક ક્લામરૂમમાં બંધ કરીને પોલીસને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી.

