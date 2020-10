ભારત સાથેની મિત્રતા બાબતે તાઈવાને ચીનને આવી રીતે ટોણો માર્યો

આજે તાઈવાનનો રાષ્ટ્રીય દિવસ હતો. અગાઉ તેમની ઉજવણીમાં ભારતે પણ જોડાવાની તૈયારી બતાવી હતી. આ વાત ચીનને ગમી નહીં તેથી તાઈવાને પણ ટ્વીટરના માધ્યમે ચીનને ટોણો માર્યો હતો.

ચીન ઘણા લાંબા સમયથી તાઇવાન પર ભારત સાથેની પૂર્વ સરહદ પર તંગદિલી દાવો કરી રહ્યું છે. તાઇવાન સાથે જે પણ દેશ સંબંધ રાખે છે તેને ચીન ધમકી આપે છે. તાઇવાન સાથે ભારતના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો છે. ઉજવણીમાં ભારત જોડાયું એટલે તાઇવાનના વિદેશ મંત્રાલયે ફરી એકવાર કહ્યું નરકમાં જાઓ.

So many friends from #India🇮🇳 are ready to join in celebrating #TaiwanNationalDay🇹🇼. Our hearts are touched in #Taiwan by this wonderful support. Thank you! When I say I like India, I really mean it. "Get Lost" Minister JW pic.twitter.com/4UbKyz6qXK