રિયા-સેમ્યુઅલ મિરાંડાના ઘરે NCB ટીમના દરોડા, મિરાંડા અને શૌવિકની ધરપકડ

સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant singh Rajput Case) મામલે તપાસ હવે ડ્રગ્સ (Drugs Angle) એંગલ પર ફોકસ થઈ છે. શુક્રવારે સવારે નાર્કોટિક્સ કન્ટ્રોલ બ્યૂરો (NCB)ની ટીમે કેસમાં આરોપી રિયા (Rhea Chakraborty) ચક્રવર્તીના ઘરે દરોડા પાડ્યા છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે ટીમ રિયાના ઘરે પ્રાઇમ રોજ સોસાઇટી સવારે લગભગ 6.30 વાગ્યે પહોંચી. એનસીબી (NCB team) ટીમની સાથે મુંબઇ પોલીસ (Mumbai Police) અને સીબીઆઇ (CBI team) ટીમ પણ ત્યાં હાજર હોવાના સમાચાર છે. શૌવિકના ડ્રગ્સ ડીલિંગ મામલે સામેલ થવાની શંકાએ ટીમ પુરાવા મેળવવા પહોંચી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં રિયા ચક્રવર્તી અને સુશાંતના સ્ટાફના કેટલાક લોકોના ડ્રગ ચેટ્સ સામે આવ્યા હતા. જેના પછી આ કેસમાં એનસીબીની ટીમ એક્ટિવ છે. રિયાના સહયોગી સેમ્યુઅલ (Semual Miranda) મિરાંડાને ત્યાં પણ રેઇડ (Raid) નાખવામાં આવી છે. ટીમનું નેતૃત્વ જૉઇન્ટ ડાયરેક્ટર સમીર વાનખેડે કરતાં હતા. એનસીબીએ આ કેસમાં ત્રણ ડ્રગ સપ્લાયર્સની પણ ધરપકડ કરી છે. આમ તો આ કેસની તપાસ સીબીઆઇના હાથમાં છે પણ ડ્રગ્સ એંગલ સામે આવ્યા પછી એનસીબી એક્ટિવ થઈ છે. આમ થવાનું કારણ ગૃહ મંત્રાલય અંતર્ગત એનસીબી જ તે એજન્સી છે જેનું કામ ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ સામે લડવાનું અને ડ્રગ્સના ઉપયોગને અટકાવવાનું છે.

એનસીબીએ પાડેલા દરોડા બાદ રિયાના ઘરે હજી પણ ટીમની તપાસ ચાલું છે ત્યારે રિયાના ભાઈ શોવિકની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ સેમ્યુઅલ મિરાંડાની પણ પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

Maharashtra: Officers of Mumbai Police reach the residence of #RheaChakraborty in Mumbai. A house search is being conducted by Narcotics Control Bureau (NCB) at Showik & Rhea Chakraborty's residence as provided under NDPS Act. pic.twitter.com/YEnJIXsOGZ

NCBએ સેમ્યુઅલ મિરાંડાની કરી ધરપકડ

લગભગ 2 કલાકની તપાસ પછી NCBની ટીમે સેમ્યુઅલ મિરાંડાની ધરપકડ કરી છે. એનસીબીની બે ટીમનું પેરેલલ સર્ચ ઑપરેશન ચાલી રહ્યું હતું. એક ટીમ રિયા ચક્રવર્તીના ઘરે હતી અને બીજી સેમ્યુઅલ મિરાંડાના ઘરે.

Maharashtra: A team of Narcotics Control Bureau (NCB), as well as Mumbai Police, reaches the residence of Samuel Miranda in Mumbai.



A house search is being conducted by Narcotics Control Bureau (NCB) at his residence as provided under NDPS Act. pic.twitter.com/dI2tzYyft7