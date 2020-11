ઓબામાએ રાહુલ ગાંધી પર કટાક્ષ કરતા વરિષ્ઠ નેતાઓએ કહ્યું આ...

અમેરિકાના પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ બરાક ઓબામાએ તેમના પુસ્તકમાં રાહુલ ગાંધી વિશે ઘણી વાતો લખી છે. ઓબામાએ તેમની આત્મકથા ‘અ પ્રોમિસ્ડ લેન્ડ’ (A promised Land) માં કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જોકે તેમણે જે રીતે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે કોંગ્રેસના નેતાઓને ગમ્યુ નથી.

Read @ANI Story | https://t.co/nmuaNlV8uy pic.twitter.com/2UCa2P2Lbs — ANI Digital (@ani_digital) November 13, 2020

ઓબામાએ પોતાની આત્મકથા ‘અ પ્રોમિસ્ડ લેન્ડ’માં કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીને નર્વસ અને ઓછા વ્યવહારુ ગણાવ્યા હતા. પુસ્તકમાં ઓબામાએ ભારતના પૂર્વ વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

તેમણે લખ્યું છે કે, ‘રાહુલ ગાંધી એવા વિદ્યાર્થી છે કે જેમણે અભ્યાસ કર્યોં છે અને તે શિક્ષકને પ્રભાવિત કરવા માટે ઉત્સુક છે, પરંતુ આતુરતા નથી અથવા આ વિષયમાં નિપુણતાનો અભાવ છે. તેમણે રાહુલ ગાંધીને ‘નર્વસ અને અનસેમ્પેટીક’ ગણાવ્યો હતો.

May I humbly remind certain overzealous friends of the Media running a sponsored agenda that we don’t comment on individual’s views in a book.



In the past, a Leader has been called ”psychopath” and “master divider” by people and agencies. We didn’t acknowledge such comments! — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 13, 2020

આ સામે કોંગ્રેસના જનરલ સેક્રેટરી રણદિપ સુર્જેવાલાએ આને રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધનું ‘સ્પોન્સર્ડ એજન્ડા’ ગણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે એકાદ પુસ્તકમાં કોઈનો અંગત મત હોય તેના બાબતે ટિપ્પણી આપવી જોઈએ નહીં. ભૂતકાળમાં પણ લોકો અને એજન્સીઓએ નેતાઓને સાયકો અને માસ્ટર ડિવાઈડર ગણાવ્યા છે પરંતુ અમે પ્રતિક્રિયા આપી નથી.

Obama & Rahul Gandhi must've met briefly,probably 8-10 yrs back when he came here as US Pres. To assess someone in few meetings is tough. Rahul Gandhi's personality has changed since then, he's gained lot of experience: Tariq Anwar, Cong on Obama's remarks on Gandhi in his memoir pic.twitter.com/OOgbGfmb91 — ANI (@ANI) November 13, 2020

કોંગ્રેસ નેતા અને પાર્ટી જનરલ સેક્રેટરી તારીખ અનવરે કહ્યું કે ઓબામા પ્રેસિડેન્ટ હતા તે પછી રાહુલ ગાંધીના વ્યક્તિત્વમાં ફેરફાર આવ્યો છે. તમે કોઈની સાથે અમૂક જ મુલાકાત લઈને તેની આકારણી કરી શકો નહીં.

તેમણે ઉમેર્યું કે, બરાક ઓબામા અને રાહુલ ગાંધી આઠથી 10 વર્ષ પહેલા અમૂક જ વખત મળ્યા છે. સમય જતા રાહુલ ગાંધીએ ઘણો અનુભવ મેળવ્યો છે.

I decided to unfollow @BarackObama whom i followed it from 2009 . Reason his judgment about Indian political leaders and words against them not acceptable by any true indian. Will you also unfollow him ? #BarackObama — Manickam Tagore MP🇮🇳✋மாணிக்கம் தாகூர் (@manickamtagore) November 13, 2020

તામિલનાડુના વિરધુનકરના સંસદસભ્ય મનીક્કમ ટાગોરે કહ્યું કે, હું વર્ષ 2009થી બરાક ઓબામાને ફોલો કરતો હતો પણ હવે મે તેમને અનફોલો કરવાનું નક્કી કર્યું છે. કારણ કે તેમણે ભારતના રાજકીય નેતાઓ માટે જે શબ્દો વાપર્યા છે તે એક ખરો ભારતીય ક્યારેય સહન કરી લેશે નહીં. તમે પણ બરાક ઓબામાને અનફોલો કરશો?