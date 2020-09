મારા અંકલની હત્યા થઈ અને હવે કઝીન પણ નથી રહ્યોઃ રૈના

છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વિવાદમાં સપડાયેલા ભારતીય ટીમના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ(Chennai Super Kings)ના ઑલ-રાઉન્ડર સુરેશ રૈના (Suresh Raina)એ પંજાબમાં તેના રિલેટિવ્સની હત્યાની માહિતી સોશ્યલ મીડિયામાં જાહેર કરીને પંજાબ પોલીસને વિનંતી કરી છે કે આ કેસમાં જલદીથી કાર્યવાહી કરે.

What happened to my family is Punjab was beyond horrible. My uncle was slaughtered to death, my bua & both my cousins had sever injuries. Unfortunately my cousin also passed away last night after battling for life for days. My bua is still very very critical & is on life support.

રૈનાના કહેવા પ્રમાણે, તેના અંકલ (ફુઆ)ના કુટુંબ ઉપર હૂમલો થયો હતો, હૂમલામાં ફુવાની હત્યા થઈ હતી. રૈનાની ફઈ અને તેમના બે બાળકો ગંભીર ઘાયલ થયા હતા. ત્રણેયની હૉસ્પિટલમાં સારવાર ચાલુ છે પરંતુ એક બાળકનું મૃત્યુ થયું છે.

રૈનાએ ટ્વીટ કર્યું કે, મારા કુટુંબ સાથે પંજાબમાં છે બન્યું તે ખૂબ જ ભયંકર કહેવાય. મારા ફુઆનું ગળુ દબાવીને હત્યા કરવામાં આવી, મારી ફઈ અને મારા બંને કઝીન પણ ઘાયલ થયા જેમાં એક ભાઈ જીંદગી સામેની લડત હારી ગયો છે. મારી ફઈની તબિયત ખૂબ જ ગંભીર છે.

રૈનાએ ફરીથી એક ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે, હજી સુધી એ ખબર નથી પડી કે ઘટનાની રાતે શું બન્યુ હતું અને કોણે કર્યું હતું. અમને કમસેકમ એટલુ જાણવાનો તો હક્ક છે કે આ હુમલા પાછળ કોનો હાથ હતો. ગુનેગારોને પકડવા જોઈએ જેથી આગળ જતા તે ફરી આવુ ન કરે.

Till date we don’t know what exactly had happened that night & who did this. I request @PunjabPoliceInd to look into this matter. We at least deserve to know who did this heinous act to them. Those criminals should not be spared to commit more crimes. @capt_amarinder @CMOPb