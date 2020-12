વેઈટિંગ ટિકિટ નાબૂદ કરવા બાબતે રેલવેએ કરી આ સ્પષ્ટતા

ભારતીય રેલ્વે યોજનાનો ડ્રાફ્ટ બહાર આવ્યા પછી રેલવે મંત્રાલયે વેઇટ લિસ્ટેડ ટિકિટ અંગેની શંકાઓને દૂર કરવા માટે આજે ખુલાસો જારી કર્યો છે.

રેલવે મંત્રાલયે ટિ્‌વટ કર્યું છે કે કેટલાક મીડિયા અહેવાલોમાં એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 2024થી કોઈ વેઇટિંગ લિસ્ટ નહીં આવે અથવા 2024થી ફક્ત કન્ફર્મ ટિકિટ જ આપવામાં આવશે. આ અંગે રેલવેએ તેમના ખુલાસામાં લખ્યું છે કે રેલ્વેની આવી કોઈ યોજના નથી. તેના બદલે માંગ મુજબ રેલવે તેની ક્ષમતા વધારવાનું કામ કરી રહ્યું છે, જેથી વધુ લોકોને કન્ફર્મ સીટ મળી શકે.

IR would like to clarify that efforts are being made to increase the capacity to make berths available on demand.This would reduce the possibility of passengers getting waitlisted.There is no plan do away with the provision of issuing waitlisted tickets.https://t.co/xaPLCCaLAu pic.twitter.com/fo4U5vTB2I