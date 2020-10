આજથી મોબાઇલમાં PUBG ડાઉનલોડ હશે તો પણ નહી રમી શકો, મિમ્સ વાયરલ...

છેલ્લા થોડા સમયથી ભારત સરકાર ચાઇનાની ઍપ બૅન કરવામાં સક્રિય થઇ છે. ત્યારે 118 ચાઇનીઝ ઍપને બૅન કરવામાં આવી હતી તેમાં યુવાનોની પ્રિય ગેમ પબ-જી પણ સામેલ હતી. જે યુઝર્સના ફોનમાં આ ગેમ ડાઉનલોડ હતી તે રમી શકતા હતા પરંતુ આજથી એટલે કે 30 ઓક્ટોબરથી તે સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દેવામાં આવી છે. હવે ડાઉનલોડેડ ગેમનો પણ ઉપયોગ નહી કરી શકાય.

#PUBGMOBILE will terminate servers from India

Meanwhile me, who plays the PC version of PUBG which is not banned and hates mobile gaming: pic.twitter.com/as3gvnl3FP — Mohamed Sarfraz Nagoor (@Boi_Sarfraz) October 30, 2020

આ સમાચાર જાહેર થતા જ સોશ્યલ મીડિયામાં ફરી આ ગેમ સંબંધિત મિમ્સ વાયરલ થયા હતા.

#pubgmobileindia #PUBGMOBILE TO END SERVICES AND TERMINATE SERVERS IN INDIA FROM OCT 30



Le indian government ~ pic.twitter.com/rNnnnWU4RM — Ajay uikey 🇮🇳 (@Ajayuik20073327) October 29, 2020

પબ-જીએ પોતાના અધિકૃત ફેસબૂક પેજથી ઘોષણા કરી કે 2 સપ્ટેમ્બર 2020એ આપેલા આદેશ બાદ ટેસેન્ટ કંપનીની દરેક ગેમ 30 ઑક્ટોબરથી બંધ કરી દેવામાં આવશે.

#PUBGMOBILE to end service in India by 30th

Gamers: pic.twitter.com/FSCszFsk2Y — SDLOH (@iamjitusrivas) October 29, 2020

સરકાર દ્વારા લગાવવામાં આવેલ બૅન બાદ પણ જેના ફોનમાં આ ગેમ ડાઉનલોડ કરેલી હતી તે લોકો રમી જ શકતા હતા. પબ-જી મોબાઇલને યુઝરબેઝનો 25 ટકા હિસ્સો ભારતીય યુઝર્સનો છે.

PUBG Mobile Are Going To Shut Down Their Servers In India From 30 October 2020. So You Can't Play #PUBGMOBILE In India. pic.twitter.com/aBFJ6JKeNN — Tech Takneek (@TechTakneek) October 29, 2020

ભારતમાં આ એપ બંધ થયા બાદ કંપનીને ઘણુ નુકસાન થયુ છે. બૅન બાદ ગેમની માર્કેટ વેલ્યુમાં 34 અરબ ડૉલર એટલે કે 2,48,000 રૂપિયાનું નુકસાન થયુ હતુ.