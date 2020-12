કૃષિકાયદાથી નાના ખેડૂતોને લાભ થશે : વડા પ્રધાન મોદી

આજે ફેડરેશન ઑફ ઇન્ડિયન કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (ફિક્કી)ના 93માં વાર્ષિક અધિવેશનને વિડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સંબોધતાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે નવા કૃષિ કાયદાથી નાના ખેડૂતોને લાભ થશે. તેમના માર્ગમાં રહેલા અવરોધોને અમે હટાવી દીધા હતા.

By December, the situation has changed. We have answers as well as a roadmap. The economic indicators today are encouraging. The things learnt by the nation at the time of crisis have further strengthened the resolutions of future: PM addresses the 93rd Annual Convention of FICCI https://t.co/pPva7Sr5hZ — ANI (@ANI) December 12, 2020

વડા પ્રધાન મોદીએ ડિજિટલ માધ્યમથી ફિક્કીએ યોજેલા પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે કોવિડ 19ના ચેપના પગલે જે પ્રગતિ અટકી ગઇ હતી એ ફરી વેગવાન બની હતી અને દેશમાં વિદેશી મૂડીરોકાણ પણ રેકર્ડ રૂપ થયું હતું. ફિક્કીની આ વાર્ષિક બેઠક ત્રણ દિવસની છે જે આજથી શરૂ થઇ હતી.

The faith that the world placed on India in the last 6 years, has further strengthened in the past few months. Be it FDI or FPI - foreign investors have made record investments in India and are continuing to do that: PM Narendra Modi addresses the 93rd Annual Convention of FICCI pic.twitter.com/MiEMRjOoPl — ANI (@ANI) December 12, 2020

અર્થતંત્રના સંકેતો એવું સૂચવે છે કે સંજોગો આશાવાદી છે. કોરોનાના કઠણ સંજોગોમાં દેશને ઘણું નવું શીખવા મળ્યું. કટોકટી જેવા સંજોગોમાં પણ શી રીતે સ્વસ્થ રહીને ટકી રહેવું એ આપણે સમજી શક્યા. આ બાબતનો યશ આપણા યુવાન ઉદ્યોગપતિઓ, શ્રમિકો, ખેડૂતો અને દેશના યુવાનોને ઘટે છે.

તેમણે ઉમેર્યું કે કોરોના કાળમાં દેશ અને દુનિયા જે સંજોગોમાંથી પસાર થઇ છે એ થોડાં વરસો પછી આપણે યાદ કરીશું તો ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે જેટલી ઝડપે સંજોગો બગડ્યા એટલીજ ઝડપે ફરી સંજોગો તેજીને વર્યા. 2020ના વર્ષમાં આપણે ઘણી ચઢઊતર જોઇ. પરંતુ બહુ ઝડપથી કળ વળી ગઇ. બાકી 2020ના વર્ષે સમગ્ર વિશ્વને પરેશાન કરી દીધું હતું.

We'd seen walls b/w agriculture sector & other areas associated with it - be it agriculture infrastructure, food processing, storage or cold chain. All walls & obstacles are being removed now. After reforms, farmers will get new markets, options & more benefits of technology: PM pic.twitter.com/IQQsHxGDLQ — ANI (@ANI) December 12, 2020

વિશ્વનું ચિત્ર બદલનારી આ મહામારી દરમિયાન નાગરિકોને બચાવવા આપણે જે પગલાં સત્વરે લીધાં એની સમગ્ર દુનિયાએ નોંધ લીધી. લોકોના જીવ બચાવવાના મુદ્દાને ભારતે અગ્રતા આપી અને એનાં પરિણામો આખી દુનિયા જોઇ રહી હતી. કોવિડ દરમિયાન પણ ભારતમાં વિદેશી મૂડી રોકાણે એક નવો રેકર્ડ સ્થાપ્યેા હતો. એફસીઆઇમાં પણ ખસ્સો વધારો થયો હતો.

વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે આવી કટોકટી ભરેલી પરિસ્થિતિમાં પણ આપણે એકતાનો જે પુરાવો આપ્યો એેણે આખી દુનિયાને ચકિત કરી દીધી. તેમણે કહ્યું કે હાલની સરકાર સમગ્ર દેશવાસીઓના કલ્યાણ માટે વિવિધ પગલાં લઇ રહી હતી. નવા કૃષિ કાયદા નાના ખેડૂતોને પગભર કરવા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. ખેતીવાડીના અને ખેડૂતોના માર્ગમાં રહેલા અવરોધો અમે દૂર કર્યા છે. દેશવાસીઓની પ્રગતિ માટે સરકાર પગલાં લઇ રહી હતી.